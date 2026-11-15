Reprodução/freepik Notas da prova do Enem podem garantir uma vaga em universidades de todo o Brasil





O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 chegou ao fim após a aplicação das provas objetivas e da redação, realizadas nos dias 8 e 15 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deve divulgar os gabaritos oficiais em até dez dias úteis após a segunda etapa; prazo que, considerando os feriados do período, vai até 30 de novembro.

Segundo informações oficiais, os resultados individuais com as notas de cada participante serão liberados em janeiro de 2027. A divulgação ocorre sempre antes da abertura das inscrições para programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), garantindo que os estudantes possam utilizar o desempenho nos processos seletivos do primeiro semestre.

Já as notas dos participantes que fizeram o exame como treineiros (aqueles que ainda não concluíram o ensino médio) serão disponibilizadas em até 60 dias após a divulgação dos resultados gerais.

Gabaritos extraoficiais

Portais e projetos voltados à educação, com foco em vestibulares e concursos, tradicionalmente publicam gabaritos extraoficiais ainda no começo da noite, nos dois domingos de aplicação do exame.

Essas versões, no entanto, não são oficiais e os resultados apresentados por terceiros não representam as decisões finais do Inep. O participante que conseguir levar para casa o caderno de provas pode ter uma melhor noção dos erros e acertos a partir de consultas da correção das questões na internet.

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O que fazer com a nota do Enem?



A pontuação do Enem pode ser usada para ingressar em universidades de todo o país. O governo federal tem programas que facilitam esse processo e garantem vagas em universidades públicas, particulares com bolsa integral ou parcial, ou financiamento estudantil.

Sisu



O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) utiliza a nota do Enem para selecionar estudantes para vagas em universidades públicas e institutos federais. Estudantes que não tenham zerado a redação e tenham feito o Enem como participante regular (e não como treineiro) podem se inscrever.



O processo seletivo está previsto para acontecer logo depois da divulgação oficial dos resultados da prova.



Prouni



O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior.

Pessoas brasileiras que não tenham diploma de curso superior e que comprovem renda média por pessoa da família correspondente à bolsa de interesse, podem se inscrever para o processo seletivo.

O início das inscrições e seleção está previsto para janeiro de 2027, logo depois da divulgação oficial dos resultados da prova.



FIES

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa que ajuda os estudantes a pagar a faculdade particular. Sem taxa de juros, o estudante só começa a pagar depois de formado.

Pessoas que tenham renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa, média das notas maior ou igual a 450 pontos, redação com nota maior que zero e tiverem feito o Enem como participante regular (e não como treineiro) podem participar.

O início das inscrições e seleção está previsto para janeiro ou fevereiro de 2027.



Descontos em universidades



Algumas universidades privadas usam a nota do Enem para conceder bolsas de estudos ao estudante, de acordo com seu desempenho. Vale consultar a instituição de interesse antes de se matricular e conferir possíveis descontos nas mensalidades.







Enem 2026

Com mais de 5,05 milhões de inscrições confirmadas e adesão histórica de concluintes da rede pública, o primeiro dia do Enem 2026 teve como destaque o tema de redação "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". Segundo o balanço preliminar do Ministério da Educação, a abstenção chegou a 32% e 4.359 participantes foram eliminados por descumprimento das regras.

Além disso, quedas de energia provocadas por chuvas afetaram 39 locais de prova, a maioria no Rio de Janeiro, garantindo aos prejudicados o direito de solicitar nova aplicação.

Já neste domingo (15), os candidatos enfrentaram as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e cinco horas de duração , entre 13h30 e 18h30 (horário de Brasília).

Encerradas as provas regulares, o cronograma avança para os pedidos de reaplicação (para afetados por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas), que ficam abertos de 16 a 20 de novembro na Página do Participante, com novas provas marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro.

Os gabaritos oficiais serão divulgados em até 10 dias úteis após o exame, enquanto o resultado final está previsto para janeiro de 2027, abrindo caminho para o acesso ao ensino superior via Sisu, Prouni e Fies.