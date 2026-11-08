Foto: Cristiano Mariz / O GLOBO Ministro da Educação Leonardo Barchini e Presidente Lula, em coletiva de imprensa no Instituto Nacional Anísio Teixeira (Inep)

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou neste domingo (8) que os estudantes prejudicados por eventos climáticos terão uma nova oportunidade para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 15 e 16 de dezembro.

A declaração foi feita na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, durante visita à sala de monitoramento do exame ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Todas as questões climáticas estão sendo observadas pelo Inep. Para aqueles que não conseguirem chegar por motivos climáticos, a gente tem uma segunda aplicação no mês de dezembro", destacou o ministro.





Alerta de temporais e ventania em São Paulo



A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de nível laranja para todo o estado. Devido à alta umidade na atmosfera, a previsão aponta a formação de áreas de instabilidade que favorecem pancadas de chuva moderadas a forte intensidade, acompanhadas por descargas elétricas.

Rajadas de vento de até 60 km/h podem atingir pontos isolados, com maior probabilidade nas regiões leste, norte e central do estado, trazendo risco de transtornos pontuais. As temperaturas também devem declinar entre a tarde e a noite, provocando sensação de frio.

Transtornos e buscas por vítima na capital e interior

O estado de São Paulo tem enfrentado episódios frequentes de ventania e chuvas intensas. Na tarde de sábado (7), seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a um chamado de afogamento no bairro do Capão Redondo, Zona Sul da capital.

A vítima, um jovem de aproximadamente 20 a 25 anos, foi arrastada pela correnteza de um córrego na Rua Goioxim durante a tempestade. As equipes concentraram as varreduras em três trechos distintos, considerando a hipótese de o corpo ter sido levado até o Rio Pinheiros. As buscas foram suspensas às 18h04 de sábado e retomadas na manhã deste domingo (8).

No interior paulista, a tempestade causou estragos em diversos municípios. Em Cachoeira Paulista, rajadas de vento alcançaram 126,7 km/h e provocaram o corte no fornecimento de energia elétrica.

Em Itápolis, três moradores ficaram desalojados após o destelhamento completo de sua residência e precisaram se abrigar em casas de parentes.

Já em Santa Isabel foram registradas 15 quedas de árvores, enquanto Queluz contabilizou cinco quedas de árvores e danos em três edifícios.

Apesar dos danos materiais, a Defesa Civil confirmou que não há registro de feridos nessas localidades.

Enem registra maior número de inscritos desde 2021



Neste domingo, mais de 5 milhões de estudantes comparecem aos locais de prova para o primeiro dia do Enem, composto pelas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da prova de redação.

O contingente representa a maior adesão ao exame desde 2021, superando os 4,81 milhões de inscritos registrados no ano passado.

De acordo com o governo federal, os jovens de 17 e 18 anos correspondem a 2,5 milhões de participantes — mais da metade do total de inscritos. O exame também conta com 13,8 mil inscritos com mais de 60 anos.