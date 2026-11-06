Leonardo Barchini, ministro da Educação, afirma que a prova não terá nenhuma mudança estrutural
Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Leonardo Barchini, ministro da Educação, afirma que a prova não terá nenhuma mudança estrutural

Em entrevista ao programa Sem-Censura, da TV Brasil, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, anunciou uma novidade a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Segundo ele, a prova agora faz parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) .

Isso significa que, além de uma ferramenta de ingresso nas universidades, o exame será usado para de avaliar o ensino médio das escolas de todo o Brasil. O ministro afirmou na entrevista que essa mudança permitirá que as escolas estaduais e o MEC tenham um diagnóstico mais completo do cenário das escolas do Brasil.

A partir disso, os resultados deverão orientar a elaboração de políticas públicas de apoio, melhorias às escolas e reconhecimento de experiências bem-sucedidas.

Prova Brasil

Antes disso, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, conhecida como Prova Brasil, era aplicada para avaliar a qualidade do ensino brasileiro a partir do desempenho dos alunos em provas de português e matemática. Os resultados serviam para compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A mudança proposta pelo ministro, no entanto, pretende avaliar o conhecimento dos estudantes em todas as disciplinas  por meio do Enem.

Isso muda algo na prova?

Não. Na verdade, a execução da prova mantém a mesma e o sistema de pontuações também. O aproveitamento das notas para ingresso na universidade será mantido. O ministro afirma: “O que a gente fez foi, internamente, equalizar essa prova com a Prova Brasil, que a gente usava para medir a qualidade e a proficiência dos estudantes no ensino médio”.

Enem 2026

A edição deste ano teve mais de 5 milhões de inscrições confirmadas, segundo informações do Painel Enem 2026, publicado pelo Ministério da Educação (MEC). As provas serão neste acontecem nos domingos 8 e 15 de novembro.


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