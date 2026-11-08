Agência Brasil Provas do Enem

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (8) em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. Nesta etapa, cerca de 5 milhões de participantes farão provas de redação, Ciências Humanas e Linguagens. No entanto, a pontuação do exame não é contabilizada a partir do número de acertos.

Como funciona a TRI?



Os procedimentos de cálculo das notas do Enem são baseados na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Nela, cada item é classificado de acordo com alguns parâmetros, considerando o padrão de respostas do candidato em relação às questões.



Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a TRI qualifica as questões em três parâmetros: dificuldade, discriminação e acerto casual (o "chute"). O parâmetro de dificuldade define se a questão é fácil, média ou difícil.

Já o de discriminação pode diferenciar quem domina o tema de quem não domina, e o de acerto casual, representa a probabilidade de um participante acertar a questão sem dominar o tema.



Comparação de notas



Assim, estudantes com a mesma quantidade de acertos podem ter uma pontuação completamente diferente entre si. Isso acontece porque a TRI considera a coerência no padrão de respostas. Assim, participantes que acertam mais questões fáceis do que difíceis tendem a receber notas maiores do que aqueles que acertam questões difíceis, mas erram as mais simples.

O Inep explica no guia do participante de 2021 que “espera-se que participantes que acertaram as questões difíceis devam também acertar as questões fáceis, pois, entende-se que a aquisição do conhecimento ocorre de forma cumulativa, de modo que habilidades mais complexas requerem o domínio de habilidades mais simples”.

Como usar a TRI para obter uma melhor nota?



Para administrar melhor o tempo, os participantes devem priorizar as questões fáceis e médias, deixando as mais difíceis para o final. Se necessário, podem chutar apenas os itens mais complexos. A estratégia ajuda a garantir os acertos nas questões mais acessíveis e aproveitar as primeiras horas de prova, quando há mais energia e concentração para resolvê-las.

Quando sai o gabarito oficial?



Segundo informações do site do Inep, o gabarito oficial só será divulgado até o 10º dia útil após o segundo dia de aplicação da prova. O participante poderá acessá-lo na seção Provas e Gabaritos do Portal do Inep. No entanto, portais e projetos voltados à educação, com foco em vestibulares e concursos, tradicionalmente publicam gabaritos extraoficiais ainda no começo da noite, nos dois domingos de aplicação do exame.





Essas versões, no entanto, não são oficiais e os resultados apresentados por terceiros não representam as decisões finais do Inep. O participante que conseguir levar para casa o caderno de provas pode ter uma melhor noção dos erros e acertos a partir de consultas da correção das questões na internet. No primeiro dia do Enem, será possível levar o caderno de provas a partir das 18h30; no segundo dia, a partir das 18h.

Enem 2026

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 tem 5.055.818 inscritos confirmados, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Educação após o fim dos prazos de pagamento da taxa de inscrição e de recursos.

O número de inscritos para a edição deste ano representa alta de 5,08% na comparação com a edição de 2025, quando o MEC contabilizou 4.811.338 participantes.

A edição de 2014 do Enem mantém o recorde absoluto de inscritos da história do exame, com 8.722.290 candidatos.