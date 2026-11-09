Valter Campanato/Agência Brasil Estudantes chegam a local de aplicação em Brasília (DF) para realizar a prova do Enem 2026









A segunda-feira pós-Enem é marcada por uma dúvida comum entre quem acabou faltando aos portões: qual será o impacto da ausência na nota final e, principalmente, se é permitido comparecer ao segundo dia do exame, marcado para o próximo domingo (15), com as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

O primeiro domingo (8) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que apresentou os cadernos de provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, registrou 32% de ausências dos pouco mais de cinco milhões de inscritos, representando o maior índice de abstenção dos últimos cinco anos de aplicação.

Entenda como a ausência afeta os resultados dos participantes e se as regras são as mesmas para os desclassificados no primeiro dia.

Não compareci no primeiro domingo. E agora?

Os candidatos que se ausentaram no primeiro dia do Enem, independentemente do motivo, podem fazer as provas de Matemática e Ciências da Natureza no segundo dia. A ausência nas primeiras provas não impede a continuidade do participante no exame.



A regra não vale para candidatos que foram eliminados do Enem no primeiro dia de prova. Nestes casos, a decisão é permanente para a edição atual do Enem e impede o comparecimento ao segundo dia .



Notas e ingresso na universidade



Os resultados finais do exame terão as notas zeradas nas provas do primeiro dia (Linguagens, Ciências Humanas e Redação) para os candidatos faltantes.

Isso impede a aplicação das pontuações em programas do governo voltados ao ingresso na faculdade, como Sisu, Prouni e Fies. Os programas têm como regra que a nota da redação seja superior a zero para que o candidato possa concorrer às vagas.



Algumas universidades particulares que oferecem bolsa de estudos a partir da nota do Enem também exigem pontuação na redação maior do que zero.

Uma alternativa para participantes veteranos é utilizar a nota de edições anteriores do Enem. No entanto, essa possibilidade não se aplica a quem está fazendo a prova pela primeira vez em 2026.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal que financia cursos de graduação em universidades privadas. Para se inscrever, os candidatos poderão usar as notas do Enem de alguma edição a partir de 2010, com nota média mínima de 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação.

Prouni

O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas integrais e parciais (50%) em universidades particulares. O Prouni considera notas de até duas edições anteriores do Enem, com média mínima de 450 pontos na soma das cinco provas e nota maior que zero na redação.



Sisu



O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) permite que o candidato concorra a vagas em universidades e institutos federais e estaduais de todo o país. Para se inscrever, é possível usar a nota de uma das últimas três edições anteriores do Enem, com nota maior que zero na redação.



Faltei. Posso pedir reaplicação?



De acordo com o edital, a reaplicação só pode ser solicitada quando ocorrem problemas logísticos que impedem o candidato de participar da prova, como falta de energia elétrica, desastres naturais e doenças como covid-19, sarampo, influenza, tuberculose e varicela (mas é necessário documento que comprove a condição).

Nesses casos, o candidato deverá comparecer ao segundo dia normalmente, e pedir a reaplicação entre os dias 16 e 20 de novembro, período estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.

Outros motivos de ausência, como atraso e faltas com justificativas que não estão previstas no edital, não dão direito à reaplicação.



Enem 2026

O primeiro dia do Enem 2026 foi realizado neste domingo (8). Nesta etapa, os candidatos fizeram a redação dissertativa-argumentativa e responderam a 90 questões objetivas — 45 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias.



De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a edição teve parrticipação recorde de estudantes concluintes do ensino médio, mas registrou 32% de abstenção, maior índice desde a pandemia.





