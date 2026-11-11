Suami Dias/GOVBA Alunos superdotados serão identificados por meios pedagógicos

O parecer apresentado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) foi aprovado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta terça-feira (10). O documento apresenta orientações sobre a educação de estudantes com altas habilidades.

Segundo informações do MEC, a conselheira do CNE, Mariana Agnese, destacou a importância de identificar esses alunos e saber conduzir uma trajetória educacional de desenvolvimento. No entanto, ela reforça que isso não deve acontecer por meios de seleção e exclusão dos demais colegas e que é importante considerar questões como raça, gênero, classe, deficiência e território para considerar o desenvolvimento.



Principais pontos das diretrizes



Segundo o documento, a identificação de estudantes superdotados deve ser feita para fins pedagógicos, observando a trajetória do aluno mantendo sempre a comunicação com ele, entrando em contato com a família e com base em evidências pedagógicas, sem necessariamente precisar de laudo.



Os sistemas de ensino devem elaborar condutas em resposta ao desenvolvimento dos alunos com altas habilidades, como melhorar a grade curricular, aprofundar estudos e dar Atendimento Educacional Especializado. O objetivo é e nriquecer o aprendizado e aumentar as possibilidades do aluno.



As diretrizes reforçam a importância da equidade na identificação de estudantes superdotados, considerando que fatores sociais, raciais, territoriais e culturais podem dificultar o reconhecimento de suas potencialidades.



