Divulgação/Ministério da Educação Fachada do Ministério da Educação





Nesta terça-feira (10), o Ministério da Educação (MEC) anunciou que distribuirá 4.909 cargos para técnicos e analistas em Educação nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Este é o maior quantitativo já anunciado para a rede.

Também foram publicadas portarias a respeito da expansão dos mais de 100 novos campi dos institutos federais, formalizando a distribuição dos cargos. O aprimoramento da rede também deve facilitar a realização de novos concursos públicos.

Os anúncios foram feitos pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini , durante a 50ª edição da Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições da Rede Federal (Reditec), em Montes Claros (MG). Segundo o titular da pasta, a expansão será acompanhada da consolidação das unidades já existentes; ele afirmou que os recursos destinados a esse objetivo ultrapassam R$ 4,7 bilhões.

Além dos cargos efetivos, o MEC anunciou 512 vagas para direção e funções gratificadas, que, segundo o ministro, complementam a iniciativa de expansão da Rede Federal.



Novidade

Um documento que estabelece novas orientações para a estruturação e oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no Brasil foi homologado na ocasião. As mudanças consideram avanços da tecnologia e o novo cenário do mercado de trabalho. O ministro da Educação e Cesar Callegari, presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), assinaram o documento.



Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica



A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica oferta educação profissional e tecnológica em todo o país gratuitamente em todas as unidades federativas.

As instituições são organizadas em campi espalhados pelas capitais, regiões metropolitanas e cidades do interior, levando atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação a diferentes localidades.



Ao todo, a Rede Federal reúne 755 unidades, vinculadas a 39 Institutos Federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a 22 escolas técnicas de universidades federais e ao Colégio Pedro II.



