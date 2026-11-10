Futura Press Provas ocorrerão em 29 de novembro, data limite para preencher o Questionário do Estudante

O Cartão de Confirmação da Inscrição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 foi disponibilizado nesta segunda-feira (09) para os concluintes.

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orienta que os inscritos acessem o documento por meio do Sistema Enade. No Cartão, os concluintes encontrarão informações como local de prova, data, horário e número de inscrição, além de recursos de acessibilidade, quando for o caso.

Questionário do Estudante

É necessário que, antes de acessar o documento, o concluinte tenha respondido ao Questionário do Estudante. É obrigatório preencher o formulário até o dia 29 de novembro para fazer o exame e consultar o local de prova. As informações coletadas servirão para juntar dados sobre o perfil dos participantes e suas avaliações das condições de ensino oferecidas pelas Instituições de Educação Superior (IES).

Estudantes que ingressaram no ensino superior não precisam fazer a prova, mas devem preencher o formulário até o dia 18 de dezembro para regularizar status no Enade.

Enade

O Enade é um Exame criado para avaliar o desempenho dos estudantes concluintes de cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia).



Segundo o Ministério da Educação (MEC), em 2025, ele passou a ser aplicado em três modalidades: Enade Bacharelados e Cursos Superiores de Tecnologia; Enamed (para cursos de Medicina); e Enade das Licenciaturas.



É um componente curricular obrigatório para os cursos de graduação e contribui para a elaboração de políticas públicas de melhoria e incentivo ao ensino superior.



