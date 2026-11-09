Foto: GovBA Desigualdade impacta na permanência escolar, oportunidades e desenvolvimento dos alunos.

A pesquisa “Raça e Desigualdade de Oportunidades Educacionais no Brasil: Evidências do Ensino Fundamental e Médio”, feita pelo Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais (Cedra), analisou dados do Censo Escolar e da classificação dos estabelecimentos de ensino segundo a predominância racial de seus estudantes.



Os resultados da análise mostraram que estudantes negros se concentram em escolas com as piores infraestruturas, menor nível socioeconômico e de menor capacitação docente.

Saneamento básico



Segundo o estudo, a distribuição completa de infraestrutura adequada para os estudantes estudarem ainda é um desafio. Os dados mostraram que, em 2025, cerca de 5,1 milhões de alunos estudavam em escolas sem água da rede pública, 416 mil frequentavam unidades sem banheiro e 574 mil não tinham acesso à água potável.



Quando se trata da divisão por raça e cor, a diferença é considerável: 14,4% dos estudantes negros estavam matriculados em escolas sem água da rede pública e 36,9% frequentavam escolas sem rede pública de esgoto. Enquanto isso, apenas 5,4% dos estudantes brancos matriculados não tinham acesso à água da rede pública, e 18,5% estavam sem rede pública de esgoto na escola.



Professores



Os resultados da pesquisa mostraram que a oferta de docentes capacitados é desigual entre as escolas com alunos predominantemente negros e as com mais brancos, principalmente no ensino fundamental. Isso, além de impactar o aprendizado dos estudantes, contribui para a evasão escolar.



Em 2025, a proporção de professores com formação adequada em escolas predominantemente negras era de 66,9 %, enquanto que nas escolas predominantemente brancas, esse número sobe para 79,2%.



Caminhos possíveis



O estudo sugere que as políticas de fortalecimento da qualidade da educação sejam fundidas com estratégias de igualdade racial, socioeconômica e de gênero, destinando recursos para as escolas com estruturas mais preocupantes para garantir as condições básicas.

Para a questão da docência, a pesquisa aponta para i ncentivos financeiros e de carreira que contribuam para a permanência de profissionais capacitados nas escolas.



