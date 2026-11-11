Foto: Prefeitura de Vinhedo Mais de 70% dos ingressantes nos cursos de licenciatura são mulheres

A pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Aplicados em Práticas de Ensino e Aprendizagem (Ceapea), da organização Todos Pela Educação, analisou o perfil dos estudantes que ingressaram em cursos de graduação de licenciatura entre 2018 e 2024. A pesquisa concluiu que os cursos passaram a ter um perfil etário mais avançado e se tornaram majoritariamente femininos.



Sobre a pesquisa



O estudo “A Porta de Entrada da Docência: oferta de vagas, ingresso e indícios de atratividade das licenciaturas brasileiras” fez as análises cruzando informações do Censo da Educação Superior, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Perfil dos ingressantes



De acordo com as análises, o perfil dos estudantes que estão ingressando nos cursos de licenciatura está mudando consideravelmente. A presença de estudantes com até 24 anos diminuiu de 40,2% para 34,1%, enquanto a de pessoas com 40 anos ou mais aumentou de 16,5% para 22,3%.

Isso demonstra como os estudantes que saem do ensino médio e escolhem suas carreiras não estão se interessando pela docência. A profissão então se tornou uma opção de mudança de carreira ou de ingresso tardio na universidade.

Além disso, a participação feminina nesses cursos aumentou de 71,2% para 75,6%, revelando a predominância de mulheres na profissão.



Salário e condições de trabalho



Segundo a pesquisa, os fatores que contribuem para a queda no interesse dos jovens pela profissão são o salário, as condições de trabalho e o reconhecimento social. Para analisar isso, a pesquisa comparou a remuneração à valorização salarial, e das tendências de ingresso nos cursos de licenciatura.

Os resultados indicaram que estados com salários mais valorizados registram maior procura por cursos de licenciatura pelo Enem. No entanto, candidatos com melhor desempenho na prova não demonstraram a mesma preferência pela carreira.



Caminhos possíveis



Segundo os pesquisadores, para melhorar este cenário, é necessário mais do que melhorar a seleção dos profissionais que vão atuar como professores, atrair jovens comprometidos com a educação e com a profissão pode ser uma alternativa.

A pesquisa defende que os cursos de licenciatura sejam somente presenciais ou semipresenciais e que haja o Pé-de-Meia Licenciaturas, que ofereça bolsa incentivo a estudantes de alto desempenho matriculados em cursos superiores de licenciatura.







