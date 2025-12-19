Reprodução/Divulgação/UEM Universidade Estadual de Maringá.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou, nesta sexta-feira (19), a lista oficial de aprovados no Vestibular de Verã o e na terceira fase do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2025. No total, os processos seletivos ofereceram 1.726 vagas distribuídas em mais de 70 cursos de graduação da instituição.

O início das atividades acadêmicas dos aprovados nas seleções estão previstas para começar em 9 de março de 2026.

Os candidatos podem consultar a lista de aprovados no site da Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU). Para verificar a pontuação detalhada e o desempenho individual em cada prova, os candidatos devem clicar na seção "Menu do Candidato".





Mais de oito mil candidatos participaram do Vestibular de Verão, que foi aplicado em 2 de novembro, concorrendo a 968 vagas. Na terceira etapa do PAS, participaram 21 mil alunos, disputando 758 oportunidades reservadas ao sistema seriado.

Os candidatos aprovados devem ficar atentos ao período de matrículas que ocorre entre os dias 13 e 19 de janeiro. O processo é online, por meio do Portal da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA). Para verificar a documentação exigida e as orientações sobre a classificação, os interessados devem acessar o site da CVU.