A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou o resultado da 1ª fase do Vestibular 2026, nesta sexta-feira (28). A prova foi realizada no último dia 2 de novembro e contou com 65.208 inscritos, disputando 5.867 vagas.
Para consultar seu desempenho na prova, o candidato pode acessar o site da Fundação Vunesp, responsável pelo exame. Para facilitar a consulta, o Portal iG deixa abaixo os links com a lista de convocados para a 2ª fase do vestibular e a tabela com as notas de corte.
Convocados para a segunda fase do Vestibular Unesp 2026
Quando e onde a 2ª fase do Vestibular Unesp 2026 será aplicada?
A prova comum da 2ª fase do Vestibular Unesp 2026 será realizada nos dias 7 e 8 de dezembro, em 31 cidades de São Paulo. Veja a lista:
- Araçatuba;
- Araraquara;
- Assis;
- Bauru;
- Botucatu;
- Dracena;
- Franca;
- Guaratinguetá;
- Ilha Solteira;
- Itapeva;
- Jaboticabal;
- Marília;
- Ourinhos;
- Presidente Prudente;
- Registro;
- Rio Claro;
- Rosana;
- São João da Boa Vista;
- São José do Rio Preto;
- São José dos Campos;
- São Paulo;
- São Vicente;
- Sorocaba;
- Tupã.
Além dos 24 municípios onde são oferecidas vagas para cursos da Unesp, as provas serão aplicadas em Americana, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto e Santo André, Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).
Prova de habilidades
Os cursos do Instituto de Artes, na capital paulista, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, em Bauru, exigem a aplicação da prova de habilidades, prevista no calendário do Manual do Candidato, disponível para consulta nas páginas da Unesp e da Vunesp.
Vagas destinadas à política de ações afirmativas
O Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) reserva 50% das vagas de cada um dos cursos de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado o Ensino Médio em escolas da rede pública. Deste percentual, 35% das vagas são destinadas a pessoas que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. As 934 vagas do Provão Paulista estão inclusas nessa somatória, destinadas para alunos da rede pública.