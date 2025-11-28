Vestibular Unesp 2026 divulga resultado da primeira fase.
Reprodução/Vunesp/Facebook
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou o resultado da 1ª fase do Vestibular 2026, nesta sexta-feira (28). A prova foi realizada no último dia 2 de novembro e contou com 65.208 inscritos, disputando 5.867 vagas. 

Para consultar seu desempenho na prova, o candidato pode acessar o site da Fundação Vunesp, responsável pelo exame. Para facilitar a consulta, o Portal iG  deixa abaixo os links com a lista de convocados para a 2ª fase do vestibular e a tabela com as notas de corte.

Convocados para a segunda fase do Vestibular Unesp 2026

Notas de corte

Quando  e onde a 2ª fase do Vestibular Unesp 2026 será aplicada?

A prova comum da 2ª fase do Vestibular Unesp 2026 será realizada nos dias 7 e 8 de dezembro, em 31 cidades de São Paulo. Veja a lista:

  • Araçatuba;
  • Araraquara;
  • Assis;
  • Bauru;
  • Botucatu;
  • Dracena;
  • Franca;
  • Guaratinguetá;
  • Ilha Solteira;
  • Itapeva;
  • Jaboticabal;
  • Marília;
  • Ourinhos;
  • Presidente Prudente;
  • Registro;
  • Rio Claro;
  • Rosana;
  • São João da Boa Vista;
  • São José do Rio Preto;
  • São José dos Campos;
  • São Paulo;
  • São Vicente;
  • Sorocaba;
  • Tupã.

Além dos 24 municípios onde são oferecidas vagas para cursos da Unesp, as provas serão aplicadas em Americana, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto e Santo André, Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).


Prova de habilidades

Os cursos do Instituto de Artes, na capital paulista, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, em Bauru, exigem a aplicação da prova de habilidades, prevista no calendário do Manual do Candidato, disponível para consulta nas páginas da Unesp e da Vunesp.

Vagas destinadas à política de ações afirmativas

O Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) reserva 50% das vagas de cada um dos cursos de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado o Ensino Médio em escolas da rede pública. Deste percentual, 35% das vagas são destinadas a pessoas que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. As 934 vagas do Provão Paulista estão inclusas nessa somatória, destinadas para alunos da rede pública. 

