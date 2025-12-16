Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens Processo seletivo Enem-USP tem última semana para inscrições.

Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode concorrer a 1.500 vagas em cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), por meio do processo seletivo Enem-USP. As inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 19 de dezembro, data limite para o pagamento da taxa de inscrição, de R$11.

Estão isentos do da taxa, inscritos no vestibular Fuvest 2026 que obtiveram isenção da taxa, aqueles que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, candidatos pretos, pardos e indígenas, assim como aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). As inscrições devem ser realizadas por meio do site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo processo de ingresso da USP.

Quem pode participar?

Podem se inscrever no processo seletivo, estudantes que já concluíram, ou que concluirão em 2025, o Ensino Médio ou equivalente, além de pessoas que possuam diploma de curso superior reconhecido e registrado, desde que tenham participado do Enem 2025 como candidatos regulares.

A classificação dos candidatos e a convocação dos selecionados será realizada conforme os critérios definidos pela Pró-Reitoria da USP.

Das 1.500 vagas, 684 são destinadas à Ampla Concorrência (AC), 512 para estudantes de escolas públicas (EP), e 304 para estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI). Todos os inscritos concorrem às vagas de Ampla Concorrência, e podem, no ato da inscrição, optar por participar das Políticas de Ações Afirmativas.

As listas de convocados serão divulgadas pela Fuvest na página Enem-USP. Serão realizadas três chamadas regulares, seguidas de convocações da Lista de Espera, destinada a preencher as vagas que não forem ocupadas. As datas de matrícula e prazos serão divulgados na mesma página.

Como funciona o Enem-USP

Os cursos oferecidos no Enem-USP 2026 fazem parte das seguintes áreas do conhecimento:



Ciências Biológicas e da Vida (B);

Ciências Exatas e Tecnológicas (E);

Ciências Humanas e Sociais (H).

Os candidatos podem escolher uma única Área do Conhecimento e pode selecionar até três opções de cursos pretendidos, elencados por ordem de prioridade. É possível alterar as opções de curso das 12h do dia 20 de janeiro de 2026 até às 12h do dia seguinte, 21 de janeiro.



A primeira chamada do processo seletivo será divulgada no dia 23 de janeiro, com pré-matrícula virtual disponível de 27 a 30 de janeiro. A segunda chamada será no dia 3 de fevereiro, com pré-matrícula dos dias 4 a 6. A terceira chamada será divulgada no dia 10 de fevereiro, com pré-matrícula do dia 11 ao dia 13.