Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil Fuvest anuncia mudanças para as próximas edições do seu Vestibular.

O Conselho de Graduação da Universidade de São Paulo aprovou as mudanças propostas em conjunto pela Fuvest e pela Pró-Reitoria de Graduação para os Vestibulares 2027 e 2028. As novidades dão seguimento às alterações aprovadas em 2024 pelo próprio Conselho, como a inclusão de novos componentes curriculares, do novo programa na 1ª Fase e em parte da 2ª Fase, bem como a adoção de múltiplos gêneros textuais para a elaboração da redação.



Leia mais notícias sobre o Vestibular da USP: Fuvest 2026: o que você precisa saber sobre a redação

Como serão as provas?

As novidades passarão a valer a partir do próximo ano para os candidatos ao Vestibular 2027. As provas da 1ª Fase serão compostas de menos questões de múltipla escolha - em vez de 90, serão 80 - entretanto, o tempo de prova continuará o mesmo. Com isso, os candidatos terão mais tempo para refletir sobre as perguntas que passaram a conectar conhecimentos de diferentes áreas.

No Vestibular 2028, que será aplicado em 2027, as mudanças serão implementadas também à 2ª Fase. No primeiro dia, a prova passará a abordar Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Arte e Educação Física). Isso possibilitará a adoção da abordagem interdisciplinar também nessa etapa do vestibular. Os candidatos responderão a 8 questões, em vez das 10 cobradas atualmente, além de ter de redigir a redação.





No segundo dia da 2ª Fase, as provas serão compostas por 10 questões, em vez das 12 cobradas atualmente. Os tipos de prova também serão diminuídos - dos 12 atuais para 6 tipos que serão aplicados de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

Confira a lista de tipos de prova:

Tipo 1: Matemática e suas Tecnologias (10 questões em abordagem pura e/ou aplicada);

Tipo 2: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (10 questões de Biologia, Física e Química, em abordagem interdisciplinar ou isolada);

Tipo 3: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (10 questões de Filosofia, Geografia, História e Sociologia, em abordagem interdisciplinar ou isolada);

Tipo 4: Matemática e suas Tecnologias (5 questões em abordagem aplicada) e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada);

Tipo 5: Matemática e suas Tecnologias (5 questões em abordagem aplicada) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada);

Tipo 6: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada).

Ao longo de 2026, a Pró-Reitoria de Graduação da USP deve consultar as unidades para que indiquem o modelo de prova a ser aplicado em cada carreira. Após a conclusão do processo, a Fuvest divulgará a relação.

“É importante que isso seja de conhecimento público o mais rapidamente possível para que os candidatos possam saber o que será cobrado deles na 2ª Fase do Vestibular aplicado em 2027” , afirmou o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco.