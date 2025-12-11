Governo de São Paulo Escola estadual

O governo de São Paulo anunciou uma reformulação administrativa nas escolas estaduais para 2026, com o objeteivo de adequar as equipes de gestão ao número de alunos matriculados. A medida pode triplicar a equipe administrativa em algumas escolas.

Para as escolas com até 200 matriculados, a equipe mínima será composta por um diretor, um coordenador pedagógico, um gerente de organização escolar e um agente de organização escolar. Já unidades com 201 a 500 alunos receberão o reforço de um vice-diretor.

O número de gestores aumentará progressivamente a partir de 501 alunos, culminando no triplicamento da equipe, com novos diretores e coordenadores, nas escolas que ultrapassem 1.500 estudantes.

Além do quadro administrativo, também haverá a contratação de novos Agentes de Organização Escolar. Nas escolas que funcionam em turno integral ou parcial (7 horas), será destinado um agente para cada 120 alunos. Já nas unidades com turno superior, a proporção será de um agente a cada 80 alunos. É obrigatório que toda escola tenha um mínimo de dois agentes de organização.

O Secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, explicou que o pacote de ajustes é uma resposta a uma demanda da própria rede.

“O pacote de ajustes é uma resposta da Secretaria a uma demanda das próprias escolas e unidades regionais de ensino que apontam complexidade na gestão em unidades com muitos estudantes e um corpo docente extenso. Identificamos que o melhor caminho é o de rebalancear a distribuição dos gestores escolares e apoio administrativo de uma forma mais equitativa e, assim, garantir uma equipe pedagógica proporcional ao tamanho e necessidades das escolas”, diz Feder.

Esta reestruturação afetará o quadro de pessoal em cerca de metade das 5.300 escolas estaduais. Outra mudança relevante prevista para 2026 é a substituição do cargo de Coordenador de Gestão Pedagógica por Área de Conhecimento pelo novo cargo de Professor Articulador por Área de Conhecimento.