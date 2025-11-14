Centro Paula Souza Etec Santa Efigênia

Em evento ocorrido no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira (14), o governo de São Paulo anunciou a criação do selo "Empresa do BEEM", para empresas que contratam estagiários.

Além disso, o governo promete quase dobrar o número de matrículas no ensino técnico, de 124 para 231 mil, em escolas convencionais, que, atualmente, não oferecem esse tipo de curso.

Contando com as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), serão 321 mil alunos matriculados. Isso passara a representar 40% dos alunos da rede estadual que estão no segundo ou terceiro ano do ensino médio.

Oferta atual de cursos técnicos

Gabriel Barros / Portal iG Tarcísio no palco

Os cursos técnicos ofertados pelo governo paulista no ensino médio são:

- Administração

- Agronegócio

- Ciências de Dados

- Desenvolvimento de Sistemas

- Enfermagem

- Farmácia

- Logística

- Vendas

- Hospedagem

Para o próximo ano, também serão ofertados os cursos de:

- Meio Ambiente

- Eletrônica

Expectativa dos estagiários

" A gente tá dando uma ferramenta muito importante aqui. O mercado de trabalho é cada vez mais desapegado do diploma. Estamos conectando nossos alunos com o mercado de trabalho", afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O secretário estadual de Educação, Renato Feder, chamou ao palco estagiários e empresas contratantes e promoveu uma especie de “debate” entre os estudantes.

“Meu sonho é que a escola estadual seja tão boa quanto qualquer escola particular”.

Gabriel Barros / Portal iG Thamires Pinheiro no palco

A estagiária Thamires Pinheiro Alves contou sua experiência no palco e recebeu, ao vivo, a notícia de que seria efetivada na empresa em que trabalha.

Outro anúncio veio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL) , que afirmou que abrirá 50 vagas de estágio na casa:

“É isso que o poder público tem que fazer: dar oportunidades”.

O impacto na prática

Fabrício Nascimento dos Santos, 17, é estagiário. Ele contou como conseguiu a oportunidade:

“Um professor meu me disse que havia algumas vagas para o nosso colégio, então ele me auxiliou com a inscrição. Algumas semanas depois, uma empresa entrou em contato comigo por e-mail. Agora já faz quatro meses que estou nessa empresa, e tem sido um lugar muito acolhedor e de muita aprendizagem”.

A gerente de RH da Multitools, do segmento de injeção de peças plásticas, Marisa Coelho, afirmou que o BEEM supre a falta de mão de obra:





''O Projeto do BEEM vem para acrescentar muito na nossa empresa. Esses jovens querem fazer a diferença, eles acordam cedo, têm famílias que acreditam neles e a nossa empresa também acredita neles. Eu, na parte de relações humanas, cuido da parte familiar, porque muitos também precisam de estrutura. Nós estamos enfrentando um apagão de mão de obra, então acreditamos muito nos jovens; eles são o futuro".