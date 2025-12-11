Reprodução/ Câmara Rio Carlos Bolsonaro (PL)

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira (11) que deixará seu mandato na Câmara Municipal do Rio e se mudará para Santa Catarina, onde pretende construir uma candidatura no Senado em 2026. A declaração foi feita por ele durante a abertura da sessão desta quinta-feira.

Ao iniciar a sessão, Carlos Bolsonaro declarou: “Hoje, dia 11 de dezembro de 2025, eu encerro um ciclo que marcou profundamente a minha vida. E faço isso com um sentimento que cabe inteiro em uma palavra: gratidão”.

E após agradecimentos aos colegas, ele continuou: “Parto dessa cidade com o coração cheio de saudade, mas também com a serenidade de quem sabe que está atendendo uma missão maior, da qual sempre fiz parte. Vou para Santa Catarina para cumprir um chamado que eu não poderia realizar aqui. Não é uma fuga, é a continuidade de uma luta. A mesma luta por liberdade, por família, soberania, por um Brasil que respeita o seu povo, a sua identidade e principalmente, em um momento tão conturbado no país, buscando equilíbrio entre os poderes” afirmou Carlos.

Em seu discurso, Carlos destacou algumas ações de seu mandato, como a "criação do clube de literatura clássica, para recuperar o imaginário, a cultura e a profundidade que o ensino moderno insiste em abandonar". Ele também mencionou a nomeação de escolas em homenagem a educadores e a instituição do Dia Municipal da Liberdade de Expressão.

Durante o final do discurso, Carlos Bolsonaro se emocionou ao mencionar o pai que está preso na superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde cumpre pena pela condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.

“Eu não poderia encerrar o discurso sem falar do meu pai. Jair Messias Bolsonaro, um homem que dedicou a vida ao Brasil”, disse Carlos com a voz embargada.

Ele deu continuidade dizendo: “Hoje ele (Jair Bolsonaro) enfrenta uma vida injusta, fruto de um processo recheado de contradições, vícios e interpretações políticas”.

Carlos ainda afirmou que “Bolsonaro está preso, mas não está derrotado. Porque derrotado é quem abandona seus princípios. A Justiça, cedo ou tarde, abrirá a porta que querem manter fechada”.

Candidatura ao Senado

Carlos Bolsonaro iniciou sua trajetória como vereador na Câmara Municipal do Rio em 2000, aos 17 anos, e desde então conquistou seis reeleições consecutivas. Além disso, ele foi o vereador mais votado da cidade tanto em 2016 quanto em 2024.

Agora, o filho do ex-presidente mira uma vaga no Senado por Santa Catarina. Entretanto, a candidatura de Carlos tem provocado certo descontentamento pelo próprio PL.

Aliados avaliam que sua entrada na disputa pode prejudicar a deputada federal Carol de Toni (PL), também pré-candidata ao Senado e que conta com o apoio de Michelle Bolsonaro, madrasta de Carlos.