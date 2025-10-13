Gabriel Barros/Portal iG 16 municípios alcançaram o nível “A” no quesito educação em 2025





Em 2025, 16 municípios alcançaram o nível “A” no quesito educação, totalizando 34 cidades nesse patamar, segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O dado foi apresentado na manhã desta segunda-feira (13), em cerimônia na sede da instituição, em comemoração aos 10 anos de criação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM).





O índice é uma ferramenta que avalia a eficiência das administrações municipais paulistas, medindo o quanto cada cidade consegue transformar recursos em ações concretas para a população nas diversas áreas de governança.

A solenidade contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que destacou a importância do projeto para a gestão estadual. Segundo ele, os dados e resultados do IEGM permitem ao governo identificar quais municípios precisam de maior atenção.

“Eu tenho celebrado a parceria com os prefeitos, por exemplo, na questão da alfabetização. Nós crescemos 30% na alfabetização na idade certa, e isso não seria possível sem o apoio e a dedicação de cada um dos prefeitos e professores", disse o governador.

O governador também ressaltou a importância da continuidade das políticas públicas para além dos mandatos:

“Transições de gestão são inerentes à democracia; é a alternância de poder que garante a renovação. Mas é importante que aquilo que foi construído, aquilo que de bom foi alcançado, não se perca nessas transições", completou.

O conselheiro Sidney Beraldo, coordenador do TCE-SP, apresentou os números do IEGM de 2025, destacando os avanços obtidos pelos municípios em diversos indicadores, mas também alertando para as áreas que não evoluíram.

“Gestão sem planejamento torna difícil obter resultados” , afirmou Beraldo, observando que nenhum município atingiu o nível “A” na área ambiental.

“Nós todos temos um compromisso com o cidadão, que paga seus impostos e quer ver seu dinheiro bem aplicado” , declarou o conselheiro, que se aposentará em breve, sendo aplaudido de pé ao final de sua fala.

A nota média geral dos municípios, considerando todos os quesitos avaliados, foi “C+”, o quarto nível em uma escala de cinco (A, B+, B, C+ e C).

Boas práticas

Prefeitos que obtiveram os melhores resultados ao longo do ano foram homenageados durante a cerimônia. Floreal, cidade destaque no quesito educação, obteve pelo segundo ano consecutivo a maior nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do estado, recebendo o prêmio de boas práticas pelo projeto de acompanhamento de alunos. Indaiatuba foi premiada na área da saúde por seu projeto de vacinação extramuros.

A prefeita Bárbara Medeiros, de Presidente Venceslau, município reconhecido pela prestação de serviços digitais, afirmou que o reconhecimento do TCE-SP é fundamental:

“O órgão fiscalizador nos orienta às boas práticas. Quando o gestor segue à risca as orientações, ele consegue trazer resultados para sua população”.

Durante o evento, foi lançado o Painel de Boas Práticas do TCE-SP, que reúne orientações e exemplos de projetos bem-sucedidos conduzidos pelos municípios. O objetivo é inspirar gestores na adoção de iniciativas já consolidadas em outras cidades.

Ao final da cerimônia, o coral do Tribunal de Contas se apresentou com as canções “Sampa”, de Caetano Veloso, e “Um Xodó”, de Dominguinhos.



