Marcos Santos/USP Imagens Primeira fase do vestibular da Fuvest em 2019

A Fundação Universitária para o Vestibular ( Fuvest) vai oferecer, pela primeira vez, um programa de apoio emocional aos candidatos do vestibular 2026.

A iniciativa, batizada de Fuvest Escuta, vai promover rodas digitais de conversa com psicólogos da Universidade de São Paulo ( USP) para até 10 mil inscritos. A Fuvest vai preencher mais de 8 mil vagas na USP em 2026.

A ideia é oferecer aos participantes suporte emocional, orientação e técnicas de controle da ansiedade na preparação para as provas.

Como vai funcionar

A partir da confirmação da inscrição no vestibular, os primeiros 10 mil candidatos a se inscreverem no programa poderão agendar as rodas de conversa, que serão feitas com psicólogos mestrandos, doutorandos ou egressos do Instituto de Psicologia da USP.

Cada roda terá 20 pessoas. Nas interações, os vestibulandos vão aprender a identificar sinais de uma crise de ansiedade e técnicas para reduzir o nível de estresse — de forma que os efeitos das crises, se ocorrerem durante as provas, sejam menores.

Segundo o diretor da Fuvest, Gustavo Mônaco, as equipes responsáveis pela aplicação das provas nos últimos anos vêm notando um aumento significativo nas crises de ansiedade no momento do exame.

“ A partir dessa constatação, e para promover uma ação concreta, criamos o programa ”, explicou Mônaco.

E, para quem não conseguir vaga nas rodas de conversa, o programa vai disponibilizar uma videoaula ministrada pelo psicanalista Christian Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, que vai abordar os mesmos temas debatidos nas rodas virtuais.

As inscrições para o vestibular de 2026 da USP já estão abertas e vão até 7 de outubro, às 12h. A primeira fase ocorre no dia 23 de novembro.









Escolha do local de prova

Também pela primeira vez neste ano, os candidatos ao vestibular vão poder escolher o local de prova da primeira fase nos municípios com duas ou mais escolas aplicadoras.

As provas da primeira fase serão aplicadas em 32 municípios paulistas ﻿: São Paulo, Araçatuba, Barueri, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Fernandópolis, Franca, Guarulhos, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Sorocaba, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Taboão da Serra e Taubaté.

A indicação do local de prova será feita conforme a ordem de inscrição, ou seja: quem confirmar a inscrição primeiro terá prioridade na escolha do local.

Mudanças nas provas

O conteúdo das provas da primeira fase também terá novidades. A principal é a entrada de temas de sociologia, filosofia, arte e educação física. Também poderão ser cobrados, neste ano, conteúdos de história mais recentes.

Por outro lado, outros temas, como números complexos em matemática, saem da programação.

“ Isso tudo é sempre realizado com muito cuidado e muita cautela pela Fuvest e pela USP, para que não haja surpresa para os candidatos ”, esclareceu Mônaco.

Já na segunda fase, a grande mudança será na redação, que poderá ser feita no gênero textual de narração. Antes, o formato ficava limitado à dissertação. A segunda etapa da seleção para a USP ocorre nos dias 14 e 15 de dezembro.