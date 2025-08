Marcos Santos/USP Imagens Segundo dia de prova da segunda fase do vestibular da Fuvest 2017.

A Fundação Universitária para o Vestibular ( Fuvest) lançou, nesta segunda-feira (4), o Guia de Carreiras para ingresso na Universidade de São Paulo ( USP) em 2026.

Pela primeira vez, os candidatos poderão escolher uma entre duas propostas de redação na prova – uma dissertativo-argumentativa e outra de natureza narrativa. O segundo tipo é a novidade para este ano.

Outra mudança é que as provas deverão conectar diferentes áreas do conhecimento – sendo, portanto, mais interdisciplinares.

E, por último, como havia sido anunciado, todas as leituras obrigatórias serão de autoras mulheres(confira lista ao final da reportagem).

Publicado todos os anos, o Guia de Carreiras serve para orientar os estudantes sobre as formas de ingresso na USP, os cursos oferecidos e a vida na universidade. Também é possível encontrar a lista de carreiras e cursos oferecidos no próximo ano letivo.

As inscrições para o vestibular começam no próximo dia 18, às 12h, no site da fundação. A primeira fase será no dia 23 de novembro. Para os aprovados, a segunda fase ocorre nos dias 14 e 15 de dezembro.

A lista de aprovados em 1ª chamada para as mais de 8 mil vagas oferecidas na USP neste ano pela Fuvest será divulgada em 23 de janeiro de 2026.





Provas

Na 1ª fase, todos os alunos, independentemente do curso desejado, fazem a mesma prova, objetiva, com 90 questões.

Os aprovados na nota de corte – que muda conforme o curso – seguem para a segunda fase. No ano passado, por exemplo, os candidatos ao curso de medicina na ampla concorrência precisavam acertar 79 das 90 questões para passar para a segunda etapa.

A segunda fase é distribuída em dois dias. No primeiro dia, todos os alunos, independente do curso, fazem uma prova discursiva (aberta) com 10 questões de português e uma redação.

No segundo dia da segunda fase, os candidatos respondem 12 questões discursivas com temas de duas a quatro disciplinas, de acordo com o curso escolhido. No caso de ciências da natureza, por exemplo, as discursivas específicas são de temas relacionados a biologia, química e física. No caso de letras ou pedagogia, as específicas são de geografia e história.

Alguns cursos – como os de música – exigem, além dessas disciplinas, uma prova de competências específicas.

Leituras obrigatórias na Fuvest 2026

Confira a lista: