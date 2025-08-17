Marcos Santos/USP Imagens Primeira fase do vestibular da Fuvest em 2019

Estão abertas, a partir das 12h desta segunda-feira ( 18), as inscrições para o vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular ( Fuvest) que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo ( USP).

O prazo de inscrição vai até 7 de outubro, às 12h, e a primeira fase do vestibular ocorre no dia 23 de novembro. A 2ª fase será nos dias 14 e 15 de dezembro. A Fuvest vai preencher mais de 8 mil vagas na USP em 2026.

Para participar, o aluno precisa estar concluindo o ensino médio em 2025 ou já ter concluído antes. Quem já tem curso superior também pode fazer a prova. Para os que ainda estão no ensino médio, é possível participar como treineiro.

A lista de aprovados na 1ª chamada do vestibular será divulgada em 23 de janeiro de 2026.

Como se inscrever

Para fazer a prova, o aluno deve acessar o site da Fuvest e preencher o formulário, criando uma senha. No momento da inscrição, é necessário também enviar uma foto do rosto para o reconhecimento facial nos dias das provas.

Na hora de escolher o curso, é preciso ter atenção: os cursos da USP são agrupados em carreiras. Por exemplo: para se candidatar a uma vaga em medicina no campus de São Paulo, o aluno deve escolher a carreira 111(correspondente à carreira em medicina). Dentro dela, deve indicar o curso 26 como primeira opção (que é o do campus da capital).

É possível escolher mais de um curso no momento da inscrição, desde que dentro da mesma carreira. Nesse exemplo, o participante pode optar por concorrer também às vagas de medicina em Bauru(curso 24) ou em Ribeirão Preto(curso 25). Os cursos devem ser indicados em ordem de prioridade e podem ser escolhidos até, no máximo, quatro deles.

Depois, o aluno deve informar o grau de escolaridade, em qual cidade gostaria de fazer a prova e responder a um questionário de perfil socioeconômico e cultural.

Ao final, caso o candidato não tenha isenção, o sistema gera um boleto para pagamento da taxa de inscrição, de R$ 211.

Os alunos treineiros podem escolher entre fazer o treinamento de humanas, biológicas ou exatas.

Vagas afirmativas

Na hora da inscrição, o participante também deve indicar se vai disputar uma vaga na ampla concorrência (AC) ou as vagas afirmativas, separadas em duas categorias: a de quem estudou em escola pública ( EP) e a de quem, além disso, também é preto, pardo ou indígena ( PPI).

Das 8.147 vagas oferecidas na Fuvest 2026, quase 60% são de ampla concorrência; 25% são para alunos que vieram de escolas públicas e o restante, cerca de 15%, para quem estudou na rede pública e é preto, pardo ou indígena (veja gráfico abaixo).

ig Gráfico mostra quantidade de vagas oferecidas na USP pela Fuvest em 2026





Outras formas de ingresso

A Fuvest seleciona alunos para 73% das vagas oferecidas pela USP em 2026 (veja gráfico). Também é possível ingressar na universidade de outras duas formas: com o Enem-USP e o Provão Paulista Seriado. Ao todo, 3 mil vagas serão destinadas a essas formas de seleção, sendo 1,5 mil para cada uma delas.

ig Gráfico mostra número de vagas conforme as formas de ingresso na USP em 2026





Apenas alunos de escolas públicas podem fazer o Provão Paulista Seriado. Das 1.500 vagas dessa modalidade na Fuvest, 580 são para alunos que, além de virem da rede pública, são também pretos, pardos ou indígenas. Neste ano, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) poderão fazer a prova pela primeira vez.

Já o Enem-USP está aberto a estudantes de todos os tipos de escolas. Das 1,5 mil vagas, 684 serão destinadas à ampla concorrência, 512 a alunos de escolas públicas e 304 àqueles da rede pública que sejam também pretos, pardos ou indígenas. As inscrições do Enem-USP ocorrem no final do ano.





Mudanças nas provas

Há duas semanas, a Fuvest lançou o Guia de Carreiras 2026. Neste ano, as provas vão passar por algumas alterações – como a lista de leituras obrigatórias, que será inteiramente composta por autoras mulheres.

Outra mudança é que as provas deverão ser mais interdisciplinares, conectando diferentes áreas do conhecimento.

Também pela primeira vez, os candidatos poderão escolher uma entre duas propostas de redação na prova – uma dissertativo-argumentativa e outra de natureza narrativa. O segundo tipo é a novidade para este ano.