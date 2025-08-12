A Fundação Universitária para o Vestibular ( Fuvest) divulgou, nesta terça-feira (12), as 32 cidades paulistas que terão prova da primeira fase do vestibular 2026.
Neste ano, pela primeira vez, os candidatos poderão escolher o local de prova nos municípios com duas ou mais escolas aplicadoras.
A preferência poderá ser indicada entre os dias 13 e 17 de outubro. A indicação será feita conforme a ordem de inscrição, ou seja: quem confirmar a inscrição primeiro terá prioridade na escolha do local.
As inscrições para o vestibular da Fuvest começam na próxima segunda-feira (18).
A primeira fase está marcada para 23 de novembro e a segunda, para 14 e 15 de dezembro. A lista de aprovados em primeira chamada será publicada em 23 de janeiro de 2026.
Confira o cronograma:
- 10 de outubro: os inscritos vão receber, por e-mail, a informação sobre a posição no lote para a indicação do local da prova.
- 13 de outubro: os primeiros 20% a confirmarem a inscrição escolherão o local de prova
- 14 de outubro: de 21% a 40% dos candidatos inscritos
- 15 de outubro: de 41% a 60% dos candidatos inscritos
- 16 de outubro: de 61% a 80% dos candidatos inscritos
- 17 de outubro: de 81% a 100% dos candidatos inscritos
Os detalhes podem ser conferidos no Guia de Jornada do Vestibular 2026, publicado no site da Fuvest.
O guia traz também uma cópia do questionário socioeconômico, que deverá ser respondido pelo candidato na hora da inscrição. As perguntas são sobre a formação escolar do estudante e a situação socioeconômica da família.
“ Nosso objetivo, com o questionário, é entender melhor o perfil dos candidatos(as) e possibilitar que a Universidade de São Paulo possa identificar políticas de permanência e apoio para seu corpo estudantil ”, explicou o diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco.
Veja as cidades será possível realizar o vestibular da Fuvest 2026:
Capital e região metropolitana:
São Paulo, Barueri, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra.
Litoral e interior:
Araçatuba, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Fernandópolis, Franca, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Taubaté.