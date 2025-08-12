Marcos Santos/USP Imagens Primeira fase do vestibular da Fuvest em 2019

A Fundação Universitária para o Vestibular ( Fuvest) divulgou, nesta terça-feira (12), as 32 cidades paulistas que terão prova da primeira fase do vestibular 2026.

Neste ano, pela primeira vez, os candidatos poderão escolher o local de prova nos municípios com duas ou mais escolas aplicadoras.

A preferência poderá ser indicada entre os dias 13 e 17 de outubro. A indicação será feita conforme a ordem de inscrição, ou seja: quem confirmar a inscrição primeiro terá prioridade na escolha do local.

As inscrições para o vestibular da Fuvest começam na próxima segunda-feira (18).

A primeira fase está marcada para 23 de novembro e a segunda, para 14 e 15 de dezembro. A lista de aprovados em primeira chamada será publicada em 23 de janeiro de 2026.

Confira o cronograma:

10 de outubro : os inscritos vão receber, por e-mail, a informação sobre a posição no lote para a indicação do local da prova.

: os inscritos vão receber, por e-mail, a informação sobre a posição no lote para a indicação do local da prova. 13 de outubro : os primeiros 20% a confirmarem a inscrição escolherão o local de prova

: os primeiros 20% a confirmarem a inscrição escolherão o local de prova 14 de outubro : de 21% a 40% dos candidatos inscritos

: de 21% a 40% dos candidatos inscritos 15 de outubro : de 41% a 60% dos candidatos inscritos

: de 41% a 60% dos candidatos inscritos 16 de outubro : de 61% a 80% dos candidatos inscritos

: de 61% a 80% dos candidatos inscritos 17 de outubro : de 81% a 100% dos candidatos inscritos

: de 81% a 100% dos candidatos inscritos



Os detalhes podem ser conferidos no Guia de Jornada do Vestibular 2026, publicado no site da Fuvest.

O guia traz também uma cópia do questionário socioeconômico, que deverá ser respondido pelo candidato na hora da inscrição. As perguntas são sobre a formação escolar do estudante e a situação socioeconômica da família.

“ Nosso objetivo, com o questionário, é entender melhor o perfil dos candidatos(as) e possibilitar que a Universidade de São Paulo possa identificar políticas de permanência e apoio para seu corpo estudantil ”, explicou o diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco.

Veja as cidades será possível realizar o vestibular da Fuvest 2026:

Capital e região metropolitana:

São Paulo, Barueri, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra.

Litoral e interior:

Araçatuba, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Fernandópolis, Franca, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Taubaté.



