Catarina Chaves/Ministério da Educação Ministro da Educação Milton Ribeiro

Após Bolsonaro ter afirmado na última segunda-feira (15) que as perguntas do Enem começam " a ter cara do governo ", o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que não há como interferir no conteúdo do exame.

Segundo ele, a prova está pronta há meses e não há mudanças. Ribeiro reforçou que não é possível ter acesso ao conteúdo. "Nem eu, nem o presidente do Inep, nem o presidente da República. Não tem como interferir", disse em entrevista à CNN.

O ministro afirmou que deseja que o Enem seja um exame sem politização e que avalie apenas a capacidade do aluno. “Vamos avaliar a capacidade do estudante de ascender ao ensino superior. É o que queremos”, disse.

O vice-presidente, Hamilton Mourão , afirmou também nesta terça-feira (16), que não existiu interferência na prova. Ele disse que as questões são feitas de acordo com a metodologia do Inep .