Reprodução Mourão diz que governo "não mexeu em questões do Enem"

Depois do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarar que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começaram a "ter a cara do governo", o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou nesta terça-feira (16) que o "governo não mexeu em nenhuma questão do Enem".

"O presidente [Bolsonaro] fez menção simplesmente a algo que é ideia dele. Ele tem liberdade para isso. O Enem está baseado em um banco de dados que foi construído há muito tempo. As questões não estão variando. O governo não mexeu em nenhuma questão do Enem. Questões são feitas de acordo com a metodologia do Inep", ressaltou Mourão.

O general ainda minimizou que o episódio tenha causado um ruído na relação entre a chapa presidencial.





"Vamos baixar a bolinha, né? Vocês conhecem o presidente. Ele tem a maneira de se manifestar. Eu não vou ficar aqui tecendo crítica ao presidente até porque eu sou vice dele. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Então, essa pergunta não cabe", respondeu.