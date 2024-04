Reprodução Moraes foi ministro do governo Temer





Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) estão rotulando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como 'petista' e criticado suas decisões. Porém, o grupo tem poupado o ex-presidente Michel Temer (MDB-SP), responsável de indicar o magistrado ao STF, de críticas.

Recentemente, Moraes se tornou alvo de ataques intensificados por parte dos bolsonaristas, após críticas feitas por Elon Musk, bilionário e figura influente no cenário internacional.

O bilionário chamou Moraes de "ditador" e ameaçou não cumprir ordens judiciais do ministro, incluindo bloqueios de contas de pessoas envolvidas em discurso de ódio e ataques às instituições democráticas do país.

Os bolsonaristas, então, passaram a apoiar Musk publicamente, com alguns deputados discursando em favor do empresário e criticando duramente as decisões do ministro, acusando-o de extrapolar "os limites da constituição".

Muitos também apontaram uma suposta ligação entre Moraes e pessoas vinculadas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), classificando o magistrado como “petista”.

No entanto, Moraes foi indicado ao STF pelo ex-presidente Michel Temer, inclusive recebendo elogios públicos do ministro ao ex-presidente na semana passada, quando Temer foi agraciado com o título de cidadão honorário de Brasília.

Temer também elogiou o ministro em entrevista à CNN Brasil, afirmando que o magistrado está cumprindo a determinação legal e respeitando os limites legais de suas decisões.

Apesar da forte ligação entre Moraes e Temer, os bolsonaristas têm evitado criticar o ex-presidente. Isso se deve, em parte, ao fato de emedebista ser um aliado do bolsonarismo em São Paulo, especialmente por apoiar Ricardo Nunes (MDB-SP).





Além disso, Temer já cogitou apoiar Bolsonaro na eleição de 2022, embora tenha desistido após influência de familiares, como revelado pelo Portal G1. Bolsonaro inclusive mencionou um "apoio velado" de Temer em uma declaração recente.

