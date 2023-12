Reprodução: Flipar Michel Temer

O ex-presidente Michel Temer (MDB), disse, nesta terça-feira (5), em entrevista à rádio Eldorado/Estadão, que a i ndicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) , está "muito bem posta". Segundo Temer, Dino possui notório conhecimento jurídico.

"Eu conheci o Flávio Dino quando eu era o presidente da Câmara. Nas vezes que eu fui presidente da Câmara, ele era deputado federal. E ele tem muita formação jurídica, sabe. Eu confesso que muitas e muitas vezes, naquelas chamadas questões de ordem, ele lá do plenário me ajudava muitas vezes com argumentos jurídicos", disse Temer.

O emedebista ressaltou que, do ponto de vista técnico, o presidente Lula (PT) acertou na indicação: "sob o foco jurídico, eu não tenho dúvida de que ele [Dino] está muito bem posto no Supremo. Ele é juiz federal." Veja:

Temer elogia Flávio Dino 🦖 pic.twitter.com/Fu0CvJxFog — F Ê N I X 🇧🇷✨ (@fenixb22) December 5, 2023





O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), disse na última semana que já possui votos "suficientes" para ser aprovado a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prevê que a votação no plenário da Casa ocorrerá no dia 15.

Aliados dizem que o indicado de Lula possui votos suficientes na CCJ e, neste momento, cerca de 48 votos no plenário. No entanto, o objetivo é garantir que ninguém "pule o muro" no dia da votação.

Caso Dino seja aprovado, o Supremo Tribunal Federal avalia fazer a cerimônia de posse em fevereiro do próximo ano.