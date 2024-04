Google Maps Homem foi preso em academia





Um caso inusitado ocorreu em uma academia nos Estados Unidos resultou na prisão de um homem de 38 anos, acusado de exposição indecente e de dar informações falsas às autoridades.

O caso aconteceu na semana passada, quando o homem entrou no vestiário feminino da academia, ficou nu e afirmou se identificar como mulher, causando desconforto entre os frequentadores do local.

Segundo testemunhas, uma mulher que estava no vestiário presenciou o homem completamente pelado e questionou sua presença ali.

Em resposta, o homem alegou sua identificação como mulher e recusou-se a deixar o banheiro feminino. Além disso, testemunhas relataram que o homem tentou convidar uma pessoa para tomar banho junto com ele.

A academia onde o incidente ocorreu, a Planet Fitness, esclareceu que mulheres transgênero são permitidas a utilizar os vestiários femininos, porém, o homem preso nunca havia se identificado como mulher anteriormente.

Em nota à imprensa, a academia destacou sua política de tolerância zero para assédio de qualquer tipo em suas instalações.





"Na Planet Fitness, a segurança de nossos funcionários e membros é nossa principal prioridade, e temos tolerância zero para assédio de qualquer tipo em nossos clubes. Tomamos medidas imediatas para garantir a segurança dos membros do clube, incluindo a notificação e o trabalho com a polícia", afirmou a academia.

Diante dos acontecimentos, o acusado foi condenado a pagar uma fiança de 25 mil dólares.

