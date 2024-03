Edson Lopes Jr/Secom Ricardo Nunes está buscando a reeleição na Prefeitura de São Paulo

A pré-campanha de Ricardo Nunes (MDB) comemorou o resultado da primeira pesquisa Datafolha para a disputa da Prefeitura de São Paulo , divulgada nesta segunda-feira (11). No entendimento dos aliados do emedebista, o levantamento mostra que os paulistanos estão começando a enxergar as melhorias feitas pelo prefeito.

Os aliados consideram que a população da capital paulista está valorizando alguns dos programas lançados por Ricardo Nunes, como o Domingão Tarifa Zero . A pré-campanha também avalia que o Armazén Solidário e o trabalho nas áreas de habitação e da assistência social foram importantes no resultado exibido hoje.

A pesquisa Datafolha mostrou que Ricardo Nunes tem 29% das intenções de votos e está tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSOL), com 30%. Os dois candidatos não acreditam que ficarão de fora do segundo turno da eleição municipa l, marcada para outubro deste ano.

Apesar de ficar numericamente atrás de seu adversário, Nunes acredita que levou vantagem na pesquisa Datafolha. Isto porque Boulous tem 34% de rejeição , sendo o candidato mais recusado de São Paulo. Kim Kataguiri (32%) e Altino (27%) completam o top 3 de mais rejeitados. O atual prefeito, por sua vez, tem apenas 26%.





"Temos a certeza de que a população, a cada dia, vai reconhecer ainda mais todo este trabalho do prefeito. E, assim, vai ajudá-lo a alcançar novos patamares nas intenções de votos. O crescimento é uma constante! Os números registrados um ano atrás corroboram com essa observação", disse o deputado federal Baleia Rossi (MDB), coordenador da pré-campanha de Nunes.



Desta forma, os aliados de Nunes acreditam que o atual prefeito vai assumir a dianteira nas pesquisas "em pouco tempo". O otimismo toma conta entre os colegas do mandatário de São Paulo.