Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo e Ricardo Runes, atual prefeito de SP

A pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (11) mostra que na disputa pela Prefeitura de São Paulo, 34% dizem jamais votar em Guilherme Boulos (PSOL), ante 26% em Ricardo Nunes (MDB).

Segundo o levantamento, o segundo lugar de rejeição é de Kim Kataguiri (União Brasil), que marca 32%. Em seguida aparece Altino (PSTU), que tem 27%. Tabata Amaral e Marina Helena (Novo) são as menos rejeitadas, com 19% e 18%, respectivamente.

Corrida eleitoral

De acordo com o instituto, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes estão tecnicamente empatados na liderança .

Boulos alcançou 30% das intenções de voto dos entrevistados, enquanto Nunes obteve 29%.

Tabata Amaral (PSB) ficou com 8% da preferência dos entrevistados, seguida por Marina Helena (Novo) com 7%; Kim Kataguiri (União Brasil) com 4% e Altino (PSTU) com 2%.

Votos brancos e nulos representaram 14%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam responder.

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores na capital paulista nos dias 7 e 8 deste mês. A margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.