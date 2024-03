Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Guilherme Boulos e Ricardo Nunes





Pessoas próximas aos dois principais pré-candidatos à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) enxergam o mesmo cenário de disputa: cada vez mais a tendência é que a eleição seja resolvida já no primeiro turno.

A afirmação aconteceu depois do resultado da primeira pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira (11), em que o deputado psolista aparece na primeira colocação com 30% das intenções de votos, mas em situação de empate técnico com o atual prefeito, que conta com 29%.

Bem abaixo, estão os nomes de Tabata Amaral (PSB), com 8%, de Marina Helena (Novo), que surgiu com 7%, de Kim Kataguiri (União Brasil), com 4% e de Altino (PSTU), que tem 2%. O nome de Marina pode ter poluído o resultado porque o eleitorado pode ter confundido a pré-candidata do novo com a ministra do meio ambiente Marina Silva (Rede).

Neste cenário divulgado pelo Datafolha, Boulos tem 37,5% dos votos válidos e Ricardo Nunes fica com 36,2%. Os dois estão distantes dos 50% mais um necessários para eleger no primeiro turno, porém, como faltam seis meses e meio para a eleição, os números dão indícios da possibilidade real, é o que apostam as duas pré-campanhas.

O Portal IG conversou com aliados do psolista e do atual prefeito e o cenário é o mesmo. Nenhum dos dois acredita que nomes mais abaixo irá crescer e, conforme eles não emplacarem, a tendência é que o eleitorado migre para os dois primeiros colocados, garantindo a polarização nas urnas.





A aposta geral é que parte significante dos eleitores de Tabata Amaral migre para Guilherme Boulos. Assim como o de Marina Helena, caso ela tenha mesmo sido confundida com Marina Silva. Já os eleitores de Kim Kitaguiri podem ir direto para Ricardo Nunes.





Para os aliados dos dois lados, a expectativa é de que as próximas pesquisas, principalmente a partir de maio, darão uma medida melhor do que está por vir. Mas os dois lados acreditam que é possível trabalhar para resolver o jogo ainda no primeiro turno.