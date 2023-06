Reprodução Lula conversando com Lira





O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), elogiou a cautela adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo federal negou para a imprensa que o deputado federal pediu uma reforma ministerial para poder indicar aliados aos cargos, deixando satisfeito o responsável pela Casa de Leis.

Em conversas com sua base de apoio, Lira disse que o petista demonstrou respeito ao não expor as conversas que ocorreram nos bastidores em relação a possíveis mudanças de ministros. O parlamentar destacou que, se fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), a bomba seria armada para atacá-lo.

Na quinta-feira (1°), Lula falou com jornalistas no período da tarde e negou que tenha a intenção de fazer uma reforma ministerial. Ele também afirmou que Lira em nenhum momento exigiu ministérios para poder dar como troca apoio na Câmara dos Deputados.

"Não pediu e nem poderia pedir, porque o PP é um partido de oposição, e tem gente que vota com a gente. O PP já teve ministros, o PP teve dois ministérios no governo da Dilma", comentou.

O presidente da Câmara também ficou satisfeito com a sinalização de Lula sobre uma possível aliança entre os dois. "Se ele pedir [indicar nomes para ministérios], a gente vai avaliar. Mas até agora nunca ouvi o Lira pedir ministro", falou o chefe do Executivo federal.

Porém, Lira segue reclamando do comportamento de alguns ministros do governo e de deputados que fazem parte da base governista. O novo atrito se deu por causa da operação da Polícia Federal que mirou aliados do presidente da Câmara.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), se encontrou com Lira para poder esclarecer alguns pontos sobre o tema.

Lula pensa em mudar ministros

Apesar da declaração de Lula, a verdade é que o petista cogita fazer mudanças em seus ministérios. Ele tem conversado com aliados, deputados e senadores para saber se vale a pena realizar as alterações nas pastas, conforme revelou a coluna Panorama, do Portal iG – Último Segundo.

A coluna também revelou quais questionamentos o presidente tem feito para a base governista para poder promover a reforma ministerial.





