Reprodução Lula diz que não pretende fazer reforma ministerial





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou nesta quinta-feira (1°) que cogita fazer mudanças de ministros. O petista também afirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PL-AL), não pediu para que aliados fossem colocados em ministérios em troca de governabilidade.

Em conversa com a imprensa após se encontrar com o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, no Palácio do Itamaraty, o chefe do Executivo federal falou da aprovação da medida provisória que reorganiza os ministérios.

"Muitos de vocês não acreditavam que a gente fosse aprovar a política de estruturação do governo. Eu ontem [quarta-feira] vi gente que dizia que o governo estaria massacrado, o governo foi derrotado. E depois o que aconteceu? Aquela casa é assim. Você vai conversando com os líderes, com as pessoas, vai mostrando a importância daquilo. Tudo que acontece não é importante para mim, é importante para passar benefícios para o povo brasileiro", declarou Lula.

Os jornalistas perguntaram para o presidente se Arthur Lira cobrou algum ministério para aliados. O petista negou a informação.

"Não pediu e nem poderia pedir, porque o PP é um partido de oposição, e tem gente que vota com a gente. O PP já teve ministros, o PP teve dois ministérios no governo da Dilma", comentou. "Se ele pedir, a gente vai avaliar. Mas até agora nunca ouvi o Lira pedir ministro".

Por fim, Lula relatou que não tem a intenção de fazer mudanças nos seus ministros. “Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial. A não ser que aconteça uma catástrofe e eu tenha que mudar. Mas por enquanto o time está jogando melhor que o Corinthians", concluiu.

Lula pensa em reforma ministerial

Apesar da declaração de Lula, a verdade é que o petista cogita fazer mudanças em seus ministérios. Ele tem conversado com aliados, deputados e senadores para saber se vale a pena realizar as alterações nas pastas, conforme revelou a coluna Panorama, do Portal iG – Último Segundo.

A coluna também revelou quais questionamentos o presidente tem feito para a base governista para poder promover a reforma ministerial.





