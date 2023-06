Reprodução/Redes Sociais - 02.06.2023 Criança de 7 anos morre ao cair de brinquedo em escola de São Paulo

Um menino de sete anos morreu após cair de um brinqued o que fica dentro de uma escola municipal na cidade de Capão Bonito (SP), no interior de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (1º).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, André Juliano estava brincando no playground instalado no parque da E scola Jornalista José Carlos Tallarico quando caiu e fraturou o pescoço. Ainda segundo a corporação, professores e funcionários da unidade chegaram a chamar a emergência, que tentou reanimar o menino, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo profissionais que trabalham na unidade relataram ao Portal iG, colegas da criança e professores, além de monitores estariam no local durante o acidente. Com isso, alunos e funcionários que presenciaram a situação entraram em estado de choque. Abalada, uma professora teve que ser levada para uma unidade hospitalar da região.

A Polícia Civil informou à TV Globo que o playground foi periciado e um boletim de ocorrência por morte suspeita foi registrado.

Nas redes sociais, familiares da criança fizeram dedicatórias e expressaram a tristeza com a morte prematura de André Juliano.

"Saudades eterna meu netinho príncipe, amigo, educado e muito amado em todos os lugares por onde esteve presente. Foi um presente ter convivido com você. Gratidão por todos sorrisos, sonhos, planos e nossas conversas cheias de risadas e seriedade leve de criança evoluída que você era", disse a avó em uma publicação





Em nota, Secretaria Municipal da Educação e a Associação Comercial do município também lamentaram o ocorrido.

















O corpo do menino foi levado para realizar exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga. O enterro do estudante deve ocontecer na tarde desta sexta-feira (2), no Cemitério São João Batista, em Capão Bonito.

As aulas na unidade escolar foram suspensas por tempo indeterminado por conta da morte da criança.

