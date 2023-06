Lula Marques/ Agência Brasil - 18/05/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro na saída do Senado federal após visitar seu filho e senador Flávio Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou falar sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin à vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao ser questionado sobre a indicação, nesta sexta-feira (2), Bolsonaro disse apenas que a decisão é uma "competência privativa" do presidente.

Ao participar de uma formatura de oficiais da Polícia Militar em São Paulo, o ex-chefe do Executivo afirmou que não daria entrevistas e conversou pouco com a imprensa.

Na ocasião, ele ainda disse que ainda não falou com seu advogado sobre o andamento do processo contra ele no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode torná-lo inelegível.

Nessa quinta-feira (1º), o ministro Benedito Gonçalves liberou a ação para julgamento. O ofício foi enviado ao presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, que será responsável por agendar o julgamento. A expectativa é que ele ocorra em 13 de junho.

Durante o evento de hoje, Bolsonaro foi homenageado e aplaudido pelas pessoas que estavam no local. O comandante da PM paulista, coronel Cássio Araújo de Freitas, afirmou que Bolsonaro sempre foi "elegante e cortês" e se referiu a ele como "eterno presidente".

Bolsonaro, que está em São Paulo desde ontem, ficou no palco da Academia do Barro Branco ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

