Divulgação/Governo da Ucrânia Zelensky disse saber que Ucrânia não vai entrar para a Otan durante a guerra

Nesta sexta-feira (2), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que entende que o país não vai passar a integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enquanto a guerra com a Rússia estiver acontecendo.

"Somos pessoas adequadas e entendemos que não vamos puxar nenhum país da Otan para uma guerra", afirmou Zelensky durante coletiva de imprensa ao lado do presidente da Estônia, Alar Karis, em Kiev, capital ucraniana.

"E é por isso que entendemos que não seremos membros da Otan enquanto esta guerra estiver em andamento. Não porque não queiramos, mas porque é impossível."

A fala do ucraniano ocorre após meses de pedidos de Zelensky para que o país passasse a fazer parte da aliança militar. Depois da adesão oficial da Finlândia à Otan, o mandatário voltou a pressionar a organização para que um convite também fosse feito à Ucrânia.

No fim de abril, em entrevista coletiva com o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, Zelensky disse que a cúpula da aliança em Vilnius, capital da Lituânia, em julho, pode se tornar "histórica" com um convite.

"Agradeço o convite para visitar a cúpula, mas também é importante para a Ucrânia receber o convite correspondente", afirmou o ucraniano à época.

"Não há uma única barreira objetiva à decisão política de convidar a Ucrânia para a aliança e agora, quando a maioria das pessoas nos países da Otan e a maioria dos ucranianos apoia a adesão, é o momento para as decisões correspondentes", acrescentou.

Polônia defendeu adesão ucraniana

Anteriormente, o presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou que vai defender a entrada da Ucrânia na Otan na próxima cúpula da aliança militar em julho.

"Estamos tentando obter para a Ucrânia garantias de segurança adicionais que reforcem seu potencial militar e também o sentimento de segurança do povo ucraniano", disse o polonês, após encontro com Zelensky. "Acredito firmemente que poderíamos receber essas garantias para a Ucrânia como uma introdução à sua adesão plena à Otan."

