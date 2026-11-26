Crédito: Arthur Nobre Rafaela Alves e Marco "Pernil" Giannelli

A AlmapBBDO, uma das agências mais premiadas do mundo, tem um novo comando, e ele vem em dupla. Rafaela Alves, até agora COO, e Marco "Pernil" Giannelli, CCO, passam a dividir a presidência da agência. Filipe Bartholomeu, que liderava a casa como CEO, assume como chairman e segue próximo das decisões estratégicas durante a transição.

Segundo a assessoria da agência, a mudança acontece depois que Bartholomeu assumiu o cargo de CEO da Omnicom Brasil, grupo do qual a BBDO faz parte.

Quem são os novos copresidentes da AlmapBBDO

Rafaela Alves chegou à Almap como head de Mídia e Dados, passou a Chief Data & Media Officer e, desde 2025, ocupava o cargo de diretora de operações. Antes, liderou as áreas de mídia, digital e comunicação em empresas como TIM, Claro, GOL e L'Oréal Brasil.

Pernil está há 18 anos na agência. É diretor de criação desde 2022, sócio desde 2025 e um dos publicitários mais premiados do país, com mais de 1 00 Leões em Cannes, entre eles o primeiro Titanium da Almap, conquistado com a campanha "Caramelo". Ele continua acumulando o cargo de CCO.

Os dois vão responder juntos pela estratégia, pelos negócios, pela operação e pela criação. Também se reportam a Bartholomeu, como chairman, e ao comando global da BBDO.

Dados e criatividade na mesma cadeira

A escolha diz muito sobre o momento da publicidade. Durante décadas, as grandes agências foram associadas à figura do gênio criativo. Hoje, uma boa ideia continua sendo essencial, mas precisa vir acompanhada de dados, tecnologia e resultado de negócio.

A nova dupla traduz exatamente esse equilíbrio. De um lado, uma executiva que vem da mídia, dos dados e da gestão. Do outro, um criativo que construiu a reputação da agência nos festivais.

Os dois discursos se complementam. "Estamos vivendo uma profunda transformação na nossa indústria, impulsionada pelas novas tecnologias, pela inteligência artificial e pelas mudanças no comportamento dos consumidores", afirma Rafaela.

Pernil reforça o outro lado da equação: "A criatividade sempre foi o nosso maior diferencial e continuará sendo o nosso norte".

O desafio de dividir o comando

Copresidências não são simples. Duas pessoas no comando exigem alinhamento constante, papéis bem definidos e confiança mútua. Quando funcionam, somam competências. Quando não, podem gerar ruído nas decisões.

Neste caso, há fatores que jogam a favor. Rafaela e Pernil já trabalham juntos na liderança há anos, conhecem a cultura da casa e terão Bartholomeu por perto durante a transição. A agência também reforça que a mudança será gradual, para preservar a relação com os clientes.

O verdadeiro teste será manter a tradição criativa da Almap enquanto a agência amplia seu negócio para áreas que vão muito além do anúncio.

Uma agência que já vai além da publicidade

A Almap tem hoje cerca de 900 profissionais, atende 32 clientes e projeta crescer 20% em receita em 2026. Além da operação principal, reúne unidades especializadas em mídia exterior, varejo, branding e estudos de comportamento.





O histórico também pesa. A agência foi eleita Agência Global da Década no Cannes Lions, lidera o Global Effie Index há três ano s e foi apontada como a agência criativa mais eficaz do mundo no ranking WARC Effective 100 em 2026. Nas últimas semanas, a coluna mostrou parte desse trabalho, do Grand LIA para Johnnie Walker à nova campanha da Elo com Sandy e Junior.

Rafaela e Pernil herdam uma marca forte. O desafio agora é provar que, numa indústria em transformação, dados e criatividade podem dividir não só a mesa de reunião, mas também a cadeira da presidência.