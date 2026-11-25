Foto: Divulgação Sandy e Junior protagonizam a campanha "Os anos passam. O elo fica", da Elo, criada pela AlmapBBDO para anunciar a turnê de 2027

Quem cresceu nos anos 1990 e 2000 dificilmente passou ilesa por Sandy e Junior. Estavam na TV, no rádio, nas festas de aniversário e nos pôsteres do quarto. Agora, a dupla volta aos palcos em 2027 com uma residência e a Elo, empresa brasileira de tecnologia de pagamentos, decidiu estar no centro desse reencontro.

A marca é a patrocinadora master da turnê, anunciou os irmãos como seus novos embaixadores e lançou uma campanha criada pela AlmapBBDO com o conceito "Os anos passam. O elo fica". Os clientes da Elo terão ainda uma pré-venda exclusiva de ingressos.

Quando o nome da marca é o conceito

Há campanhas que precisam de um esforço enorme para conectar a marca à mensagem. Esta não é uma delas. A palavra "elo" já significa ligação, vínculo, aquilo que une uma coisa a outra.

A AlmapBBDO aproveitou essa vantagem com precisão. "Os anos passam. O elo fica" fala ao mesmo tempo da relação entre a dupla e os fãs e do nome de quem assina o filme. É o tipo de conceito que nenhuma concorrente poderia usar.

Quando o nome da marca e a ideia da campanha se confundem, o público lembra de quem estava por trás da emoção. E esse é, no fim, o maior desafio de qualquer patrocínio.

A nostalgia de quem cresceu com Sandy e Junior

Os filmes, produzidos pela O2 Filmes e dirigidos por Fred Luz, têm formato documental. Sandy e Junior aparecem deitados em um sofá, assistindo a momentos da própria trajetória numa tela gigante no teto.

"Vocês não nos viram crescer. Vocês cresceram junto com a gente", diz Sandy no filme. A frase resume bem a estratégia. O público dos anos 1990 hoje é adulto, tem renda própria e, em muitos casos, um cartão de crédito na carteira.





É uma nostalgia com alvo definido. Não se trata apenas de relembrar o passado, mas de falar com uma geração que agora pode comprar o ingresso, e com o cartão certo.

Pré-venda: quando o afeto vira benefício

É aqui que a campanha deixa de ser só emocional. Os portadores de cartões Elo poderão comprar ingressos nos dias 1º e 2 de dezembro, a partir das 10h, no site da Ticketmaster Brasil, com parcelamento em até 8x sem juros.

Para uma marca de pagamentos, esse é o ponto central. A pré-venda dá ao fã um motivo concreto para usar o cartão ou até para ter um. O afeto pela dupla se transforma em vantagem prática.

A Elo também destaca que, pela primeira vez, lançou a campanha no mesmo dia do anúncio da pré-venda. "Mais do que oferecer benefícios exclusivos, queremos fazer parte dessa história", afirma Mel Pedroso, CMO da marca.

Uma relação que começou em 2019

A parceria não é nova. A Elo já tinha patrocinado a turnê que marcou o reencontro de Sandy e Junior em 2019. Voltar agora, como patrocinadora e com os irmãos como embaixadores, mostra uma escolha de longo prazo.

Essa continuidade dá credibilidade ao discurso. Uma marca que aparece uma única vez é lembrada como anunciante. Uma marca que volta passa a fazer parte da história.

O desafio é que a nostalgia virou um território disputado. A coluna já mostrou outras marcas apostando nas memórias dos anos 1990, da volta da Keds às miniaturas da Fiat . Para se destacar, a Elo vai precisar que a experiência nos shows esteja à altura da emoção prometida no filme.

O que fica para quem trabalha com marca

A primeira lição é que um bom patrocínio começa por uma conexão verdadeira entre a marca e o artista. Quando os valores e até o vocabulário coincidem, a comunicação flui sem esforço.





A segunda é que emoção funciona melhor quando vem acompanhada de um benefício real. A nostalgia chama atenção, mas é a pré-venda que leva o fã a usar o cartão.

Sandy e Junior cresceram junto com o público. A Elo quer mostrar que também pode crescer junto, e que, assim como a dupla, veio para ficar.