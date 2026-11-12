Foto: Raphael Silva Unilever apresenta estratégias para 2027 no Unilever Media Experience 2026, em São Paulo, com apostas em cultura, esporte e influência digital

A Unilever apresentou suas principais estratégias de marketing e comunicação para 2027 durante o Unilever Media Experience 2026, realizado em São Paulo. O encontro reuniu profissionais de mídia e comunicação para discutir inovação, publicidade, comportamento do consumidor e os próximos movimentos das marcas da companhia no Brasil.

Entre os destaques estiveram os investimentos em plataformas esportivas, novas experiências de consumo, influência digital e campanhas conectadas à cultura. A empresa também apresentou o estudo A Nova Alquimia do Cotidiano, desenvolvido pelo Grupo Consumoteca, que investiga como os brasileiros estão transformando atividades simples em momentos de satisfação e bem-estar.

A mensagem central do encontro foi a necessidade de construir marcas que não apenas anunciem seus produtos, mas participem das conversas e dos acontecimentos relevantes para os consumidores.

Cultura e influência digital ganham protagonismo

Durante as apresentações, a Unilever reforçou que a construção de marcas passa pela combinação entre superioridade dos produtos, experiências sensoriais, presença cultural e comunicação capaz de gerar conversas espontâneas.

Nesse contexto, influenciadores digitais, entretenimento, grandes eventos esportivos e plataformas de comércio eletrônico assumem papéis cada vez mais relevantes. A companhia também destacou a importância do social commerce e do retail media, especialmente em categorias nas quais a recomendação de consumidores pode influenciar diretamente a decisão de compra.

A estratégia para 2027 prevê uma presença contínua das marcas nos canais digitais, com conteúdos adaptados a diferentes públicos e momentos de consumo.

Rexona aposta na Copa Feminina de 2027 e Dove amplia conexão com o esporte

Na categoria de cuidados pessoais, a Unilever destacou a força do esporte como plataforma de comunicação. Após as ativações realizadas durante a Copa do Mundo masculina de 2026, Rexona pretende ampliar sua presença no futebol. A marca anunciou patrocínio à Copa do Mundo Feminina de 2027, com Marta entre os nomes associados à sua comunicação.

A estratégia também contempla o fortalecimento de Rexona Clinical, linha que deve receber atenção especial em ações com criadores de conteúdo, recomendações nas redes sociais e iniciativas de comércio digital.

Já Dove continuará explorando os territórios de autoestima, autocuidado e esporte. A marca destacou iniciativas voltadas ao incentivo da participação de meninas em atividades esportivas, além de novas oportunidades de conexão com a música e o entretenimento. A divisão também sinalizou investimentos em Dove Men, acompanhando o crescimento do interesse masculino por produtos de cuidado com a pele e o corpo.

Omo, Comfort e Cif reforçam inovação e experiências de consumo

Na área de cuidados com a casa, a Unileve r apresentou as iniciativas de Omo, Brilhante, Comfort e Cif. Entre as novidades, a companhia destacou Omo Ciclo Rápido, desenvolvido para atender consumidores que buscam praticidade na lavagem de roupas, com proposta de limpeza em ciclos de 15 minutos.

A estratégia de Omo também inclui campanhas com personalidades e iniciativas de experimentação, enquanto Brilhante deve ganhar maior protagonismo em 2027, com foco em fragrâncias e experiências sensoriais.

Comfort, por sua vez, explorou o potencial das parcerias com o entretenimento, incluindo sua colaboração com a série Bridgerton. Já Cif destacou o uso da criatividade para ampliar sua presença cultural. Entre as iniciativas apresentadas esteve uma ação com a Serasa, que conectou o conceito de limpeza da marca à regularização de dívidas.

Beleza busca relevância em um mercado cada vez mais competitivo

Na divisão de beleza e bem-estar, a Unilever apresentou os movimentos de marcas como Seda, TRESemmé, Dove e Clear. A companhia ressaltou a importância da inovação e da recomendação digital em um segmento marcado pela chegada constante de novos produtos e tendências.

Seda continua apostando na democratização de tendências de beleza e no relacionamento com diferentes perfis de consumidoras. Já TRESemmé reforçou sua associação com tecnologia e resultados profissionais para os cabelos.

Dove destacou o avanço de seu portfólio de cuidados capilares e corporais, enquanto Clear apresentou iniciativas ligadas ao esporte e ao universo masculino. Para a companhia, uma das prioridades é transformar inovação em assunto relevante para consumidores, influenciadores e veículos de comunicação.

Hellmann’s aproxima alimentação, esporte e entretenimento

Na divisão de alimentos, Hellmann’s apresentou sua estratégia de aproximação com diferentes manifestações culturais. A marca destacou sua presença no basquete, por meio de iniciativas ligadas à NBA, além de festivais musicais e experiências gastronômicas.

A proposta é associar os produtos a momentos de celebração, convivência e entretenimento, ampliando as ocasiões de consumo. Knorr também apresentou ações ligadas à cultura urbana e à gastronomia brasileira. Já Maizena destacou iniciativas digitais, influenciadores e estratégias regionais para renovar a comunicação de uma marca tradicional.

O objetivo é alcançar novas gerações sem perder a identidade construída ao longo de décadas.

Apenas 8% dos brasileiros sentem entusiasmo no cotidiano, aponta pesquisa

Um dos momentos centrais do evento foi a apresentação do estudo A Nova Alquimia do Cotidiano, desenvolvido pelo Grupo Consumoteca para a Unilever. O levantamento investiga como os brasileiros transformam tarefas comuns em oportunidades de satisfação e bem-estar.

A pesquisa, realizada com 1.031 entrevistados, revelou que 65% dos brasileiros consideram sua rotina corrida ou muito corrida, enquanto apenas 8,6% apontam o entusiasmo entre os sentimentos mais frequentes do dia a dia.

O levantamento identificou que o cotidiano oscila principalmente entre gratidão, estresse, falta de tempo e satisfação com pequenas conquistas. Diante desse cenário, atividades como cozinhar, tomar banho, limpar a casa e cuidar da aparência passam a adquirir significados que ultrapassam suas funções básicas.

A pesquisa também revelou diferenças entre gerações. Entre os entrevistados de 18 a 29 anos, 32% relatam a sensação de viver no piloto automático, índice que diminui entre as faixas etárias mais velhas.

Banho e cuidados pessoais se transformam em momentos de pausa

Segundo o estudo, 88% dos entrevistados concordam que tomar banho ajuda a se desligar do trabalho, enquanto 85% consideram um banho especial um dos principais momentos de pausa do cotidiano.

Na categoria de beleza, 74% afirmam que cuidar da aparência é uma forma de lazer, e 52% preferem realizar rituais de beleza e autocuidado a assistir a um filme ou série. Os dados reforçam a importância das experiências sensoriais e emocionais na relação entre consumidores e produtos.

Na faxina, satisfação está no resultado

Nas tarefas domésticas, a pesquisa encontrou um comportamento diferente. O prazer aparece principalmente na conclusão das atividades. Embora apenas 17% dos entrevistados afirmem sentir prazer em realizar tarefas de limpeza e organização, 48% associam essas atividades à sensação de controle, aproximadamente 45% encontram satisfação ao ver tudo pronto e 38% destacam o sentimento de dever cumprido.

No cuidado com as roupas, a experiência sensorial também ganha importância. Para 71% dos entrevistados, o cheiro de limpo é o principal sinal de uma roupa bem cuidada, à frente da maciez, mencionada por 40%.

Alimentação ganha outro significado quando existe companhia

A pesquisa também identificou diferenças na relação dos brasileiros com a alimentação. Durante a semana, cozinhar costuma ser uma atividade associada à praticidade e à necessidade de resolver rapidamente as refeições.

Em ocasiões especiais, entretanto, os hábitos mudam: 48,6% dedicam mais tempo ao preparo, 43% capricham nos temperos e complementos, enquanto aproximadamente 41% esperam outras pessoas para compartilhar a refeição. Além disso, cerca de 40% evitam celulares e televisão durante esses momentos.

Os resultados indicam que tempo, atenção e companhia podem transformar atividades cotidianas em experiências de convivência e prazer.

Publicidade em 2027: menos interrupção, mais conexão

As apresentações da Unilever apontam para uma transformação na relação entre marcas, mídia e consumidores. Em um ambiente de atenção fragmentada, campanhas tradicionais dividem espaço com criadores de conteúdo, experiências presenciais, eventos culturais e novas plataformas de comércio.

Para a indústria publicitária, o movimento reforça a importância de estratégias que integrem comunicação, entretenimento, dados e resultados de negócio. Ao conectar seus planos para 2027 aos hábitos revelados pela pesquisa, a Unilever sinaliza que a disputa pela atenção do consumidor passa também pela capacidade de compreender sua rotina.





Mais do que estar presente em diferentes canais, o desafio das marcas será conquistar relevância nos pequenos momentos que fazem parte da vida das pessoas.

Sobre a pesquisa

O estudo A Nova Alquimia do Cotidiano, desenvolvido pelo Grupo Consumoteca para a Unilever, combinou 1.031 entrevistas quantitativas, 12 entrevistas em profundidade com registros fotográficos da rotina dos participantes e pesquisa documental. O levantamento teve abrangência nacional e dados ponderados.