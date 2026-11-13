Foto: Divulgação Lagoa da Confusão (TO) é a primeira cidade do mundo com SNICKERS® grátis por um dia

Algumas cidades têm nome de lugar. Outras têm nome de briefing. Lagoa da Confusão, no Tocantins, é uma delas, e a Snickers não deixou a coincidência passar. No último sábado (7), a marca da Mars levou à cidade o "Dia Sem Confusão", com a distribuição gratuita de mais de 10 mil chocolates.

A ação, criada pela agência Fbiz, faz parte da plataforma "Você fica confuso quando está com fome", que há anos sustenta a comunicação da marca. Segundo a empresa, foram cerca de 400 quilos de chocolate. Se as barras fossem colocadas lado a lado, formariam uma fila de aproximadamente 1,2 quilômetro.

Por que a Snickers escolheu Lagoa da Confusão

A lógica é simples e é justamente isso que a torna boa. A Snickers construiu sua comunicação em torno da ideia de que a fome deixa as pessoas confusas e diferentes de si mesmas. Encontrar uma cidade com "confusão" no nome é o tipo de achado que qualquer criativo gostaria de ter.

Mas trocadilho, sozinho, não sustenta uma ação. Ele chama atenção por alguns segundos e pode render um meme. Para virar campanha, precisa de algo mais.

É aqui que a Snickers acerta. Em vez de usar o nome da cidade só como piada para as redes sociais, a marca foi até lá e fez a ideia acontecer na rua.

Do trocadilho à experiência

A distribuição dos chocolates aconteceu em carrinhos personalizados, com entregadores e até em canoas conduzidas por canoeiros da região. Placas e sinalizações da cidade ganharam intervenções visuais, carros de som circularam pelas ruas e o cantor local Will Oliveira se apresentou na praça principal.

Foto: Divulgação Distribuição de chocolates em canoas aproximou a ação da Snickers da paisagem e do modo de vida de Lagoa da Confusão

O cuidado com os formatos faz diferença. As canoas, por exemplo, não são um detalhe estético: conversam com a paisagem e com o modo de vida de uma cidade marcada pelas lagoas e pelo turismo de natureza.

"Levar o 'Dia Sem Confusão' para Lagoa da Confusão foi uma oportunidade de transformar uma ideia criativa em uma experiência concreta para a população", afirma Denise Door, diretora de Marketing de Chocolate e Cookies da Mars Snacking.

O que fica na cidade depois da festa

Ações em cidades pequenas correm sempre um risco: tratar o lugar como cenário. A marca chega, filma, distribui brindes e vai embora, e a população vira figurante de um vídeo feito para outro público.

A Snickers tomou alguns cuidados para evitar isso. A ação contratou mão de obra da região e os materiais usados no evento serão destinados a trabalhadores e comerciantes do município.

O gesto mais simbólico é o mural criado pela grafiteira e ilustradora LudBird, de Palmas. A obra retrata a pedra calcária que dá origem a uma lenda local, além de animais e elementos da cultura da região. O chocolate acaba no mesmo dia. O mural continua na paisagem.

A cidade pequena como vitrine nacional

Não há como ignorar que o "Dia Sem Confusão" também foi pensado para quem não estava lá. A cobertura digital, conduzida pela DPZ, reuniu criadores de conteúdo da cidade e influenciadores de alcance nacional, numa parceria com a BR Media.

A combinação é inteligente. Os criadores locais mostram a experiência pelo olhar de quem vive ali, enquanto os nomes nacionais levam a história para o restante do país. O vídeo do case faz o resto.





O equilíbrio entre essas duas audiências é o que separa uma boa ação de território de uma simples produção de conteúdo. Neste caso, a cidade não foi apenas pano de fundo. Ela foi parte da ideia.

O que fica para quem trabalha com marca

A primeira lição é que um bom insight pode estar no lugar mais inesperado, até num mapa. Mas a ideia só ganha força quando sai da apresentação e vira experiência real.





A segunda é que ações em comunidades precisam deixar algo além da lembrança. Trabalho para profissionais locais, materiais doados e uma obra de arte na paisagem transformam uma visita de marca em relação com o lugar.

Por um dia, Lagoa da Confusão ficou sem confusão. A ação já terminou, mas o mural continua lá, lembrando que a melhor piada é aquela da qual a cidade também ri.