Foto: Reprodução Reconhecimento veio na categoria Entertainment & Content para o case “The Walk to the Walk of Fame”(O Caminho até a Calçada da Fama), criado para Johnnie Walker

A publicidade brasileira tem um talento particular para transformar histórias em campanhas que ultrapassam a fronteira do comercial. O desafio, porém, é fazer com que essas histórias também conquistem espaço em uma indústria criativa cada vez mais disputada. A AlmapBBDO acaba de conseguir isso no LIA Awards 2026, ao se tornar a única agência brasileira a conquistar um Grand LIA, o Grand Prix da premiação internacional.

O reconhecimento veio com "The Walk to the Walk of Fame", projeto criado para Johnnie Walker que celebra a trajetória do percussionista brasileiro Paulinho da Costa e sua contribuição para a música mundial. Mais do que associar uma marca a um grande nome, a campanha parte de uma história que merece ser contada: a de um músico cuja influência atravessou gerações e ajudou a construir sucessos de artistas como Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston e Elton John.

O case também mostra uma oportunidade importante para o marketing: em vez de disputar atenção apenas com mensagens sobre produtos, as marcas podem conquistar relevância ao reconhecer histórias culturais que ainda não receberam o devido espaço.

Quando a marca deixa o produto em segundo plano

Paulinho da Costa participou de mais de seis mil gravações ao longo da carreira. Mesmo com trabalhos ao lado de alguns dos maiores nomes da música internacional, sua trajetória nem sempre recebeu do grande público o reconhecimento proporcional à sua contribuição.

A campanha da AlmapBBDO para Johnnie Walker usa justamente essa distância entre influência e visibilidade como ponto de partida. O projeto culmina no anúncio da conquista de uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood pelo músico e inclui um documentário dirigido por Oscar Rodrigues Alves.





A escolha tem valor para a comunicação porque não depende apenas da exposição de um artista famoso. Ela apresenta uma descoberta ao público, resgata uma contribuição cultural e associa a marca a uma história com significado próprio.

Esse tipo de iniciativa exige mais do que colocar um logotipo ao lado de uma personalidade conhecida. A marca precisa encontrar uma conexão legítima com a narrativa e oferecer algo que faça sentido para quem acompanha a história. Quando isso acontece, a campanha pode ganhar vida para além do espaço publicitário.

No caso de Johnnie Walker, o projeto faz parte da plataforma global de música "Passos que mudam o ritmo do mundo". A ideia conecta o posicionamento da marca a trajetórias que influenciaram a cultura e ajuda a construir uma conversa que não se limita às características do produto.

O que o prêmio diz sobre a criatividade brasileira

O Grand LIA é o principal destaque da participação da AlmapBBDO, mas não foi o único reconhecimento da agência nesta edição. O trabalho para Johnnie Walker também conquistou Ouro em Entertainment & Content – Food & Beverage e Prata em Package Design – Limited/Special Editions.

A agência recebeu ainda Ouro com Code Her, de O Boticário, na categoria Digital AI-Powered Experience, e Prata com The Triangle Theory, de Doritos, em Sports Storytelling.





A variedade de categorias chama a atenção. Os resultados passam por entretenimento, inteligência artificial, design e esporte, áreas que mostram como a criatividade publicitária hoje precisa dialogar com diferentes formatos, comportamentos e experiências de consumo.

A criatividade precisa de uma história que se sustente

O caso de Paulinho da Costa reforça uma questão importante para marcas e anunciantes: campanhas memoráveis não nascem necessariamente de grandes produções ou de formatos tecnológicos inéditos. Muitas vezes, começam com uma história que ainda não foi contada da maneira certa.

Ao reconhecer a trajetória de um músico brasileiro com impacto internacional, a AlmapBBDO encontrou um caminho para unir cultura, entretenimento e comunicação de marca. O Grand LIA dá projeção global ao resultado, mas a pergunta que fica para o mercado é outra: quantas histórias relevantes ainda estão à espera de uma abordagem capaz de transformá-las em boas ideias publicitárias?