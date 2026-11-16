Foto: Divulgacao Tinder apresenta nova identidade visual em campanha voltada à Geração Z, com ações nas redes sociais, no streaming e nas ruas

Quem já usou um aplicativo de namoro conhece a cena: o match acontece, a conversa começa com um "oi, tudo bem?" e morre duas mensagens depois. O Tinder sabe que essa rotina cansa, principalmente os mais jovens. Por isso, apresentou uma nova identidade visual e uma campanha que tenta mostrar o app como algo mais leve, social e divertido.

A campanha começou a circular no fim de outubro, nas redes sociais, em plataformas de streaming, no aplicativo da Uber e em pontos de mídia de rua em São Paulo e no Rio de Janeiro. O alvo é claro: a Geração Z, que, segundo dados globais da empresa, representa cerca d e 60% dos usuários.

Por que o Tinder precisa mudar

O aplicativo de namoro mais popular do mundo enfrenta um desafio curioso: ser associado justamente ao que fez seu sucesso. Deslizar perfis para a direita ou para a esquerda virou sinônimo de paquera digital, mas também de conversas rasas e encontros que não acontecem.

Para a Geração Z, a experiência de conhecer alguém passa cada vez mais pelos amigos, pelos interesses em comum e pelos lugares que frequenta. O Tinder percebeu que, para continuar relevante, precisa parecer menos uma vitrine de fotos e mais uma porta de entrada para a vida social.

A própria marca fala em uma abordagem "mais intencional, social e divertida". É uma mudança de discurso importante para quem passou anos sendo lembrado pelo gesto rápido do deslize.

Signos e playlists: o Tinder aposta no assunto

A campanha destaca recursos lançados neste ano. O Modo Música permite mostrar o gosto musical no perfil, e o Modo Astrologia traz os signos para a conversa. Segundo a empresa, 1 em cada 10 jovens de até 22 anos já adotou o Modo Música, e perfis com signos receberam 20% mais curtidas de mulheres em testes feitos em outros países.

A lógica é simples. Uma playlist ou um mapa astral rendem assunto muito mais fácil do que uma foto na praia. Em vez de depender só da aparência, o app tenta oferecer motivos para a conversa começar e continuar.

É uma aposta que conversa com o comportamento dessa geração, que usa signos e músicas como forma de expressar quem é, dentro e fora das redes.

A marca vai até o rolê

O plano de mídia segue a mesma lógica. Em vez de concentrar a comunicação em um único canal, o Tinder quer estar no caminho do jovem ao longo do dia: no fone de ouvido, na série da noite, no trajeto de carro até a festa e na tela da academia.

"Eles estão nos apps de mobilidade, ouvindo música na rua, navegando pelas redes e vivendo a cidade. Por isso, levamos a marca para onde essas conversas realmente acontecem", afirma Maria Fernanda Zanusso, gerente de Marketing do Tinder para a América Latina.

A presença no aplicativo da Uber é especialmente simbólica. É o momento em que muita gente está a caminho de um encontro, de um bar ou de um "rolê", exatamente o tipo de situação que a marca quer associar ao seu nome.

O desafio é mudar a experiência, e não só a embalagem

Nova identidade visual e campanha bem distribuída ajudam a mudar a percepção. Mas, no caso de um aplicativo, a marca é, antes de tudo, a experiência de uso.

Se as conversas continuarem morrendo no "oi, tudo bem?", nenhum anúncio vai convencer o jovem de que o Tinder mudou. A promessa de algo mais social e divertido precisa ser sentida na tela, a cada match.





Esse é o teste real da nova fase. A campanha abre a porta, mas quem decide se o usuário fica é o próprio aplicativo.

O Tinder quer ser lembrado menos pelo deslize e mais pelo encontro. Se conseguir, terá dado o passo mais difícil para uma marca que virou verbo: mudar o significado do próprio nome.