Reprodução Estruturas são projetadas para suportar algum nível de oscilação e deformidade a depender de onde estão

Quem observar atentamente de baixo de um viaduto em horário de pico provavelmente consegue notar a vibração que acontece entre os blocos de concreto enormes de uma ponte ou estrutura elevada. À primeira vista pode parecer estranho, mas é tudo calculado: estruturas são projetadas para suportar algum nível de oscilação e deformidade a depender de onde estão. Isso pode evitar danos e é uma técnica de segurança imprescindível para a construção civil, sobretudo em pontes.

Basicamente, isso acontece porque o objetivo da engenharia não é impedir qualquer movimento. Seriam muitas variáveis para conseguir resistir: peso do que passa, vibrações provocadas, temperaturas ao longo do ano que dilatam ou comprimem materiais, força do vento, etc.

Por isso, segundo o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pontes consideram as variáveis e usam juntas de dilatação e aparelhos de apoio para suportar deformações previstas para a construção.

Outro fator muito relevante para pontes é o vento, já que algumas estruturas são leves e flexíveis ou altas , sujeitas a uma influência maior dessa força da natureza.





Perigo conforme o embalo

Ainda que as oscilações sejam calculadas e consideradas para cada ponte, existe uma situação que pode ser perigosa e concentra estudos avançados em engenharia: a ressonância.

Ela acontece quando, coincidentemente, forças externas como passos de pedestres ou o vento atuam em uma frequência de vibrações próxima da frequência natural da construção. Com isso, esses movimentos podem se somar e provocar oscilações em excesso, o que pode causar danos e, em casos extremos, o colapso da ponte.





A informação consta no estudo “Carregamentos Dinâmicos Induzidos Pelos Movimentos de Pedestres em Estrutura”, dos pesquisadores Pedro Gutemberg de Alcântara Segundinho, Antonio Alves Dias e Marcelo Rodrigo Carreira.

Caso Tacoma Narrows

Um episódio conhecido sobre problemas com o balanço de pontes aconteceu em 1940, nos Estados Unidos. À época, a ponte Tacoma Narrows apresentou forte balanço pouco depois de sua inauguração, até que entrou em colapso.

Por muito tempo a história foi atribuída ao vento, que teria provocado a destruição ao gerar ressonância na estrutura. Contudo, essa tese ainda é discutida, e o caso segue como um dos mais emblemáticos da área, motivando estudos até hoje.

Segundo a Sociedade Americana de Física (APS), o colapso envolveu uma instabilidade aeroelástica, não somente a coincidência entre a frequência de vibração do vento e da estrutura.

Atualmente, o movimento de pontes segue sendo permitido e projetado, incluindo também essa força da natureza nos cálculos para garantir controle.