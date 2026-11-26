Um homem tentou abrir as portas de um avião da American Airlines durante voo nos Estados Unidos . Ele precisou ser detido com a aeronave ainda no ar por dois fuzileiros navais e outros passageiros a bordo.
O voo ia de San Diego, na Califórnia , para Chicago, em Illinois, mas precisou fazer um pouso de emergência em Phoenix, no Arizona, para que o homem fosse retirado pela polícia.
A polícia de Phoenix informou que o passageiro deixou o assento e caminhou até a parte dianteira da aeronave. Segundo as autoridades, ele “se recusou repetidamente a seguir as instruções da tripulação para retornar ao seu lugar e tentou manipular uma das portas do avião”.
Em entrevista à emissora WLKY, o sargento da Marinha Zach Stratton contou que ouviu os gritos de uma comissária de bordo menos de 20 minutos após a decolagem. Ele se juntou a outros passageiros e tripulantes que já tentavam conter o homem.
Stratton afirmou que conseguiu imobilizá-lo com abraçadeiras de plástico, mas o homem continuou resistindo. O militar, que serviu no Corpo de Fuzileiros Navais por quase dez anos, contou que outro passageiro que participou da contenção havia concluído o treinamento básico militar apenas um dia antes. Os dois não se conheciam.
Passageiro sofreu ferimentos leves
O homem sofreu ferimentos leves durante o confronto. Nenhum outro ocupante da aeronave ficou ferido.
O motivo da tentativa de abrir a porta não foi esclarecido pelas autoridades. Até o momento, também não houve confirmação de que o episódio tenha sido uma tentativa de sequestro.
Em entrevista à WLKY, Stratton disse que ficou em choque com o ocorrido e minimizou sua participação na contenção do passageiro.
“Não me sinto um herói. Eu estava naquela posição e tive que reagir”, afirmou.