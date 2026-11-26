Reprodução/ Redes Sociais Homem detido em avião nos Estados Unidos

Um homem tentou abrir as portas de um avião da American Airlines durante voo nos Estados Unidos . Ele precisou ser detido com a aeronave ainda no ar por dois fuzileiros navais e outros passageiros a bordo.

O voo ia de San Diego, na Califórnia , para Chicago, em Illinois, mas precisou fazer um pouso de emergência em Phoenix, no Arizona, para que o homem fosse retirado pela polícia.

ALERT: A deranged man allegedly tried to open the door of an airplane in the middle of a flight. An American Airlines flight from San Diego to Chicago had to be diverted to Phoenix after the man allegedly tried to "take over" the plane. Sean Bennett posted the videos on his Facebook about the terrifying moments as passengers and crew tried to detain the man. Bennet stated, “So first leg of my flight, AA1494 San Diego to Chicago someone tried to take over the plane. We are emergency landed in Phoenix. Several strong heroes took him down. We are safe.” Phoenix police said the man “left his assigned seat and moved to the front of the aircraft, where he repeatedly refused crew instructions to return to his seat and attempted to manipulate an aircraft door." 🎥 : Sean Bennett | FB — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) November 25, 2026

A polícia de Phoenix informou que o passageiro deixou o assento e caminhou até a parte dianteira da aeronave. Segundo as autoridades, ele “se recusou repetidamente a seguir as instruções da tripulação para retornar ao seu lugar e tentou manipular uma das portas do avião”.

Em entrevista à emissora WLKY, o sargento da Marinha Zach Stratton contou que ouviu os gritos de uma comissária de bordo menos de 20 minutos após a decolagem. Ele se juntou a outros passageiros e tripulantes que já tentavam conter o homem.

Stratton afirmou que conseguiu imobilizá-lo com abraçadeiras de plástico, mas o homem continuou resistindo. O militar, que serviu no Corpo de Fuzileiros Navais por quase dez anos, contou que outro passageiro que participou da contenção havia concluído o treinamento básico militar apenas um dia antes. Os dois não se conheciam.

Passageiro sofreu ferimentos leves

O homem sofreu ferimentos leves durante o confronto. Nenhum outro ocupante da aeronave ficou ferido.

O motivo da tentativa de abrir a porta não foi esclarecido pelas autoridades. Até o momento, também não houve confirmação de que o episódio tenha sido uma tentativa de sequestro.

Em entrevista à WLKY, Stratton disse que ficou em choque com o ocorrido e minimizou sua participação na contenção do passageiro.

“Não me sinto um herói. Eu estava naquela posição e tive que reagir”, afirmou.



