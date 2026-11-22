Thomas Latschan Várias panes generalizadas atingiram sistemas nos EUA na mesma semana

No último dia 12 de novembro, trabalhadores em todo o mundo tiveram uma surpresa desagradável. O software de e-mail Outlook havia paralisado. A plataforma de comunicação Teams estava extremamente lenta. A ferramenta de IA Copilot tinha ficado temporariamente indisponível.

Os três programas são da Microsoft, que levou cerca de 24 horas para restabelecer o funcionamento normal dos serviços. O prejuízo econômico global causado pela falha foi estimado em vários bilhões de dólares. Segundo a empresa, o problema foi gerado por um erro de programação oculto no sistema desde julho, que acabou ativado por uma alteração no software e fez com que vários servidores deixassem de responder.

A instabilidade nos sistemas da Microsoft, no entanto, foi apenas o início de uma semana que quase não teve um dia sem uma nova falha cibernética grave. Em 13 de novembro, a órgão federal de aviação dos Estados Unidos relatou um problema nos dispositivos que levou a uma pane aérea que afetou todos os aeroportos do país durante 4 horas. Cerca de 12,5 mil voos tiveram que ser cancelados. Nos dias seguintes, houve outros incidentes. O ministro dos Transportes, Sean Duffy, explicou que um "volume excessivo de dados" havia sobrecarregado a obsoleta infraestrutura de hardware do serviço.

Ainda naquela mesma noite, a empresa americana Workday relatou uma falha total do sistema, que se prolongou até o meio-dia do dia seguinte. A Workday é uma das principais prestadoras de serviços de gestão de pessoal e folhas de pagamento. Aparentemente, um erro técnico de conexão teria paralisado dois centros de dados ao mesmo tempo.

Em 16 de novembro, a companhia aérea norte-americana United Airlines registrou uma "falha interna no sistema", que resultou em inúmeros atrasos nas decolagens. No mesmo dia, um problema num software interno afetou várias transações online do banco JPMorgan Chase. No dia seguinte, foi a vez da gigante Apple. Um erro na atualização interna de software da desenvolvedora teria sido a responsável por graves problemas em serviços como o iCloud, o Apple Pay e a App Store.

Nem mesmo os serviços de inteligência foram poupados. A Agência de Segurança Nacional (NSA) sofreu uma interrupção temporária na rede secreta de comunicação interna, a "NSA Net", supostamente causada por patches de software durante trabalhos de manutenção programados. E, neste fim de semana, o FBI teria sofrido, segundo a imprensa americana, uma invasão hacker na plataforma de mandados judiciais, o segundo ataque cibernético sofrido pela agência de inteligência desde setembro.

Trump: "Essas coisas acontecem"

Na semana passada, a Casa Branca se esforçou em dissipar as preocupações crescentes da população em relação a um ataque cibernético em grande escala. "É assim que a vida é", declarou o presidente Donald Trump. "Quando você é grande, poderoso e tem tanto dinheiro, essas coisas simplesmente acontecem. Não há problema nisso", afirmou ele, durante viagem à Ásia. Trump foi apoiado pelo secretário de Estado, Marco Rubio. "Não somos alvo de um ataque sistêmico. Esses incidentes não têm nada a ver uns com os outros, não há nenhuma conexão entre eles", afirmou Rubio.

Mas, na sexta-feira, Sean Cairncross, diretor nacional de segurança cibernética da Casa Branca, foi demitido. Antes disso, a gestão da crise do governo Trump havia sofrido críticas massivas. Circulavam nas redes sociais, por exemplo, rumores sobre um apagão nacional iminente, o que levou a uma onda de compras nos EUA. Itens como geradores de energia, por exemplo, esgotaram-se das plataformas de e-commerce.

De fato, até o momento não há nenhuma evidência concreta de que os incidentes tenham sido provocados por ataques cibernéticos direcionados. No entanto, especulações são inevitáveis. "Se tudo isso for apenas coincidência, então é a maior coincidência da história mundial", afirmou o senador republicano Josh Hawley. Ex-diretora da Agência Nacional de Segurança Cibernética (CISA), Jen Easterly acrescentou: "Nunca presenciei uma concentração de incidentes como essa durante meu mandato."

Especialistas em segurança cibernética atribuem a série de falhas, entre outros fatores, a atualizações defeituosas que se deparam com uma infraestrutura de TI parcialmente desatualizada. Muitas empresas estariam detectando brechas de segurança cada vez mais rapidamente com o auxílio da inteligência artificial - e, em seguida, provocando involuntariamente novos erros no sistema por meio de updates precipitados de software.

Por outro lado, crescem as críticas ao governo Trump. Desde o início de 2025, a gestão do republicano vem reduzindo drasticamente os recursos destinados à defesa cibernética. Só a CISA já perdeu, nesse ínterim, cerca de um terço de seu quadro de funcionários. O Congresso - até o momento ainda dominado pelos republicanos - cortou o orçamento da agência em cerca de 300 milhões de dólares; para 2027, a Casa Branca propôs novos cortes de cerca de 700 milhões de dólares.

Dado o contexto, até mesmo republicanos de alto escalão estão se distanciando da linha oficial do governo. Don Bacon, presidente da Comissão de Segurança Cibernética da Câmara dos Deputados, declarou recentemente em público que os cortes na segurança de TI foram excessivos. "Precisamos de uma CISA forte para proteger as redes de energia elétrica e as redes nacionais", disse ele.

No X, o renomado historiador americano Timothy Snyder criticou, entre outras coisas, o fato de Trump ter extinguido agências de segurança cibernética em todo o aparato estatal. "Ele nos tornou vulneráveis", afirmou Snyder, "de uma forma que nenhum inimigo estrangeiro jamais conseguiria."