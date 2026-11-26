Paulo Pinto/ Agência Brasil Paralisação atinge três ramais da CPTM: linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

A partir das 4h desta quinta-feira (26), a Trivia Trens voltou a assumir sozinha a operação e a administração das linhas 11-Coral e 12-Safira. Com isso, a concessionária passa a responder também pela manutenção das duas linhas e completa o conjunto de serviços sob sua gestão, que já incluía a Linha 13-Jade e o Expresso Aeroporto desde 26 de outubro.

Até então, a empresa dividia a operação das duas linhas com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) desde o dia 6 de outubro, por determinação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). Nesse período, a CPTM acompanhou o desempenho da concessionária na condução dos trens, no atendimento aos passageiros e na manutenção, sob fiscalização da agência.

O afastamento da concessionária

A Trivia Trens havia sido afastada da operação por até 90 dias em 24 de julho, por uma medida cautelar da ARTESP, declarada depois de uma série de falhas.

De acordo com o relatório da Comissão Permanente de Segurança (COPESE), elaborado pela Trivia e pela CPTM, uma sequência simultânea de problemas mecânicos e elétricos foram localizados após o rompimento de um cabo, envolvendo o pantógrafo de um trem com desgaste na manta isolante. Esse conjunto de problemas, provocou um curto-circuito e interrompeu a circulação nas três linhas.





O documento classifica o episódio como atípico, imprevisível e complexo. Na ocasião, por conta dos problemas, a Agência determinou o retorno à fase inicial da etapa pré-operacional do contrato, em que a CPTM opera e a concessionária acompanha.

Nesse período, os profissionais da empresa refizeram treinamentos operacionais e de manutenção de veículos e equipamentos. A ARTESP também exigiu um plano de ação com cronograma de capacitações, revisão de procedimentos e aperfeiçoamento dos protocolos para situações de emergência.

O plano prevê ainda atividades práticas de atendimento a emergências para as equipes, além de mais integração e comunicação com os demais operadores do sistema de mobilidade da capital. Outra exigência foi a atualização dos principais planos e protocolos ligados ao PAESE, à evacuação, ao resgate e à comunicação com os passageiros.

De acordo com o Governo, a CPTM supervisionou exercícios de transbordo entre trens, de resposta a falhas na rede aérea e de acionamento do PAESE desde o final de julho.

