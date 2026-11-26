Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio Vacinação covid-19

O estado do Rio de Janeiro tem registrado um aumento expressivo nos números de casos de covid-19 no final deste ano.Só entre os dias 15 e 21 de novembro, foram confirmados 2.424 diagnósticos da doença, o maior número registrado em uma única semana epidemiológica em 2026. Os dados são do painel Monitora RJ, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).

Além do crescimento nas confirmações, a taxa de positividade dos testes realizados na rede pública também avançou. O índice passou de 25,9% para 34,3%.

Contando todo o mês de novembro, o estado contabilizou 5.473 casos confirmados de covid-19 na última atualização do painel. Desde o início de 2026, são 18.060 diagnósticos e 80 mortes relacionadas à doença. Somente neste mês, foram registrados seis óbitos.

Rio entra em alerta para casos graves de doenças respiratórias

Um informe do Ministério da Saúde, divulgado em novembro, apontou que o Rio de Janeiro era o único estado brasileiro com incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em nível de alerta e tendência de crescimento a longo prazo.

De acordo com o levantamento, o aumento está relacionado à circulação de diferentes vírus respiratórios, incluindo o coronavírus, o metapneumovírus e os vírus Influenza A e B.

O documento também citou crescimento de casos graves de covid-19 em outros estados da região Centro-Sul. Apesar disso, a incidência nacional permanecia em níveis baixos.

A análise considera os registros da semana epidemiológica 45, entre 8 e 14 de novembro.





Fiocruz identifica linhagem predominante na capital



Outro ponto de atenção é a circulação de diferentes linhagens do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro.

Um levantamento do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, identificou a predominância da linhagem PJ.2.1 em 58% das amostras analisadas.

Em comunicado, a Fiocruz reforçou que a vacinação continua sendo a principal medida para evitar complicações causadas pela covid-19.

A recomendação é que a população verifique se o esquema vacinal está atualizado, especialmente em pessoas do grupo de risco como idosos, pessoas imunocomprometidas e outros grupos prioritários.



