Asa Rommetveit Celius, governo de Innlandet, Secrets of the Ice Ponta de flecha de ardósia de 5 mil anos

Arqueólogos encontraram 48 flechas pré-históricas durante três semanas de trabalho em áreas de gelo que estão derretendo nas montanhas de Jotunheimen, na Noruega. Entre os achados deste ano está uma flecha com ponta de ardósia e parte do cabo, estimada entre cinco mil e seis mil anos.

Quando o programa de arqueologia Secrets of the Ice começou, em 2006, a maioria dos objetos encontrados tinha menos de dois mil anos. Muitos deles eram da Era Viking. Na época, materiais com mais de dois mil anos eram menos comuns.

Nos últimos anos, cada vez mais objetos com mais de dois mil anos estão sendo encontrados, e alguns deles têm mais de seis mil anos.

Espen Finstad, governo de Innlandet, Secrets of the Ice Arqueólogo Kjetil Loftsgarden, do Museu de História Cultural de Oslo, segura uma flecha completa com ponta de osso e haste de madeira





Entre os achados deste ano está uma ponta de flecha feita de concha de mexilhão de água doce, com aproximadamente 3,6 mil anos.

Os pesquisadores também encontraram uma ponta de flecha feita de osso. O objeto tem cerca de cinco mil anos. Outro destaque é a flecha com ponta de ardósia, estimada entre cinco mil e seis mil anos.

Além das flechas, já foram encontrados arcos e outros equipamentos usados para caçar renas, além de roupas, calçados, equipamentos usados para transportar cargas e objetos do dia a dia.

Desde o início do programa, em 2006, mais de cinco mil objetos foram encontrados em 73 locais nas regiões montanhosas de Innlandet.

Frys film, governo de Innlandet, Secrets of the Ice Ponta de flecha feita de concha de mexilhão de água doce





Gelo está desaparecendo

Segundo os pesquisadores, os objetos mais antigos costumam estar nas áreas de gelo que são mais antigas. Durante os trabalhos do Secrets of the Ice, o gelo que durou no local por milhares de anos começou a desaparecer completamente. Conforme essas camadas desaparecem, materiais da Idade da Pedra e da Idade do Bronze começam a aparecer com mais frequência.

Acreditamos que a maioria dos nossos sítios no Condado de Innlandet, campos de gelo com achados arqueológicos, desaparecerão completamente dentro de 20 anos. Espen Finstad, arqueólogo e responsável pelo programa Secrets of the Ice.





O programa estima que muitos dos locais estudados em Innlandet podem desaparecer completamente dentro de 20 anos. Depois que ficam expostos ao ambiente, os objetos também podem se deteriorar rapidamente.

O derretimento observado não acontece apenas nessa região. O mesmo processo ocorre em outras áreas montanhosas da Noruega e em regiões de montanha de outras partes do mundo.





Depois de recolhidos, os objetos passam a fazer parte das coleções do Museu de História Cultural da Universidade de Oslo, que cuida do material. Muitos deles são emprestados ao Centro Norueguês da Montanha, em Lom, onde são apresentados na exposição Frozen in Time.

Andrea Sulheim, Norwegian Mountain Museum Exposição no Centro Norueguês da Montanha em Lom





Algumas das descobertas feitas neste ano já foram colocadas em uma vitrine refrigerada no local. Assim, parte do material pode ser apresentada ao público poucos dias depois de ser retirada do gelo.