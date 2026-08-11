Museu de Arqueologia do Tirol do Sul/Ochsenreiter Reconstrução de Ötzi

O corpo de Ötzi, um homem que morreu há cerca de 5.300 anos e foi encontrado congelado em 1991 nos Alpes de Ötztal, entre a Áustria e a Itália, ainda abriga microrganismos vivos, segundo pesquisadores.

A descoberta surpreende porque Ötzi é mantido a -6 °C, em um ambiente com 99% de umidade, desde 1998. Mesmo nessas condições, alguns dos microrganismos encontrados conseguiram continuar ativos, mesmo que de forma muito lenta.

Uma das maiores dificuldades do estudo foi descobrir quais microrganismos já estavam no corpo de Ötzi quando ele morreu e quais chegaram depois. Isso é importante porque bactérias e fungos estão presentes em praticamente todos os ambientes e podem ter sido levados até o corpo durante os mais de 30 anos em que ele foi examinado e manipulado.

Para achar a origem desses organismos, os pesquisadores examinaram tecidos internos, o conteúdo do estômago, o gelo acumulado sobre a múmia, a água do derretimento desse gelo e amostras da superfície. A equipe combinou análises de DNA com testes de laboratório, nos quais tentou fazer alguns desses microrganismos encontrados crescerem novamente.

Reprodução/Museu de Arqueologia do Tirol do Sul Ötzi foi encontrado mumificado em meio ao gelo dos Alpes





Com base nesses dados, os pesquisadores encontraram três grupos principais de microrganismos: bactérias que já faziam parte do intestino de Ötzi quando ele estava vivo, leveduras adaptadas ao frio que podem ter chegado ao corpo depois da morte e microrganismos modernos que provavelmente apareceram nas últimas décadas em que foi manipulado.

O que os cientistas encontraram

Entre os organismos antigos estavam bactérias do intestino de Ötzi. Algumas são semelhantes às encontradas em outros restos humanos antigos e hoje são menos comuns no sistema digestivo de pessoas que vivem em sociedades industrializadas. Por isso, elas podem ajudar os cientistas a entender como era o ambiente dentro de um corpo humano milhares de anos atrás.

Já as bactérias dos gêneros Methylobacterium e Sphingomonas, encontradas no corpo, foram associadas a uma possível contaminação moderna.

Reprodução/Museu de Arqueologia do Tirol do Sul Pesquisadores encontraram bactérias e fungos na múmia





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Quem foi Ötzi

Ötzi viveu durante a Idade do Cobre, período de transição entre o Neolítico e a Idade do Bronze. Ele tinha cerca de 1,60 metro de altura e pesava aproximadamente 50 quilos quando estava vivo. Seu corpo revela que era um homem de aproximadamente 45 anos, com cabelos escuros e olhos castanhos, segundo o Museu Arqueológico do Tirol do Sul.

O homem carregava ferramentas e armas, entre elas um machado de cobre, um objeto raro e valioso para a época. Também foram encontrados junto ao corpo roupas e diversos equipamentos, que ajudaram os pesquisadores a conhecer melhor a vida das populações que habitavam os Alpes naquele período.

O corpo foi achado por dois turistas alemães, Erika e Helmut Simon, durante uma caminhada pela montanha, em 19 de setembro de 1991. Naquele momento, apenas a parte superior do corpo aparecia em cima do gelo.

As pesquisas também mostraram que Ötzi não morreu em um acidente. Em 2001, uma radiografia mostrou uma ponta de flecha de pedra alojada no ombro esquerdo. Os pesquisadores identificaram ainda uma ferida nas costas, e a flecha havia atingido uma artéria, provocando uma hemorragia fatal.

Ötzi também tinha uma lesão grave na cabeça e um corte profundo na mão direita, provavelmente causado durante uma luta pouco antes de sua morte. Os sinais indicam que ele foi perseguido e atacado por uma ou mais pessoas.





Microrganismos podem ter outras utilidades

Além de ajudar na conservação de Ötzi e de outros restos humanos antigos, a pesquisa pode contribuir para estudos sobre organismos capazes de funcionar em temperaturas muito baixas.

As condições sob as quais as múmias glaciais são preservadas ainda não são totalmente compreendidas. Este estudo amplia nosso conhecimento nessa área. Marco Samadelli, especialista em conservação e coautor do estudo.





Microrganismos adaptados ao frio conseguem realizar atividades que seriam reduzidas ou interrompidas em muitas outras espécies quando a temperatura cai. Por isso, eles podem ter utilidade em processos industriais que funcionam em temperaturas mais baixas.

Uma das possibilidades é a fermentação, que poderia ser realizada com menor gasto de energia.