Divulgação/Museu de Gotland/Daniel Klintholm/Forças Armadas Suecas Moedas datavam de cerca de 98 e 192 d.C, ainda mais antigas que o resto do tesouro

Arqueólogos encontraram um tesouro de prata com 45 moedas romanas e um anel de ouro durante escavações próximas de Gotland, na Suécia. Os achados foram realizados pelo Museu de Gotland antes de uma obra de expansão de instalações militares.

Segundo informações divulgadas em setembro pelo museu, os pesquisadores encontraram o tesouro durante a primavera deste ano. As moedas datavam dee provavelmente circularam séculos antes de serem enterradas, conforme o arqueólogo, Per Widerström.

Um especialista em moedas romanas identificou e verificou a data do conjunto. Os pesquisadores estimam que os objetos tenham sidoA descoberta se tornou mais interessante ao grupo por uma particularidade.

Duas das moedas do conjunto eram falsas, produzidas no território da atual Ucrânia. Os pesquisadores consideram a descoberta relevante porque a maioria dos achados de prata pertence à

O tesouro das instalações militares contém moedas muito mais antigas, com peculiaridades bem menos comuns, de épocas de migrações.

A equipe utilizou detectores de metais durante as escavações. Inclusive, conforme o Museu de Gotland, um operador das Forças Armadas Suecas auxiliou nas varreduras e produziu fotos dos objetos.





Nove sepulturas também foram achadas no local

Ainda segundo o Museu de Gotland, os pesquisadores localizaram nove sepulturas em outra área do complexo militar. O local possuía registros de uma possível funerário de 1939, e a nova pesquisa confirmou a existência dos túmulos muito mais antigos.

Divulgação/Museu de Gotland/Daniel Klintholm/Forças Armadas Suecas Túmulos eram ainda mais antigos que o tesouro





Eles têm formatos circulares ou quadrangulares, e o maior mede cerca de 6 por 4 metros. As estruturas possuíam peças de bronze de possíveis espadas e escudos. O grupo acredita que as sepulturas pertençam à Idade do Ferro pré-romana, de séculos anteriores ao nascimento de Cristo (a.C).

Também foram encontrados ossos queimados, pertencentes a duas ou três pessoas, sendo que certamente uma delas era um homem adulto.