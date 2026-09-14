Reprodução/Museu Lahti Moedas foram encontradas enterradas

O maior tesouro de prata conhecido da Era Viking já encontrado na Finlândia foi descoberto por um detectorista de metais em 03 de setembro, perto da cidade de Sysmä. O conjunto reúne cerca de 4,5 quilos de moedas e outros objetos.

Antes do achado de Sysmä, o maior tesouro de prata da Era Viking conhecido na Finlândia havia sido encontrado em Nousiainen. O conjunto reunia cerca de 1.700 moedas e outros objetos, com peso total de aproximadamente 2,2 quilos.

O novo tesouro tem cerca de 4,5 quilos, mais que o dobro do peso do conjunto encontrado há mais de 130 anos.

A descoberta foi feita a cerca de 45 centímetros de profundidade, entre duas pedras, e estava guardada em dois recipientes feitos com casca de bétula, separados por aproximadamente 12 metros.

Um detectorista, Kalle Lappinen, encontrou na quinta-feira, 3 de setembro de 2026, nas proximidades do centro de Sysmä, um excepcionalmente grande tesouro de moedas do fim da Idade do Ferro. O local foi vistoriado no dia seguinte, e o conjunto foi retirado sob a coordenação do arqueólogo Esko Tikkala, do museu regional responsável pela área. Trata-se, até o momento, do maior tesouro de moedas do fim da Idade do Ferro conhecido na Finlândia. Museu Lahti.





O local fica em uma área de floresta próxima a uma formação de pedras. Até o momento, os pesquisadores não encontraram sinais de que o espaço tenha sido usado para sepultamentos, mas a área ao redor ainda não foi completamente estudada.

Segundo Tikkala, em entrevista ao Live Science, é difícil saber a razão exata que levou uma pessoa a enterrar determinado conjunto de objetos. A resposta pode estar ligada às circunstâncias da época, mas os pesquisadores ainda não têm informações suficientes para chegar a uma conclusão.

Também não é possível determinar exatamente quando o tesouro foi enterrado. As moedas e os demais objetos provavelmente foram produzidos ou usados entre os anos 1000 e 1050.

Tesouro reúne milhares de objetos

O material encontrado ainda não passou por todo o processo de limpeza, separação e contagem. Por isso, os arqueólogos ainda não sabem exatamente quantas peças fazem parte do tesouro. Mesmo assim, já é possível afirmar que são milhares de objetos. Entre elas estão moedas que provavelmente foram produzidas ou usadas em regiões que hoje correspondem à Alemanha, Suécia e Grã-Bretanha.

A quantidade e a variedade das peças podem ajudar os pesquisadores a entender melhor as relações comerciais e a circulação de objetos de prata naquela época.





Tesouro é da Era Viking, mas não necessariamente dos vikings

Apesar de ser chamado de tesouro da Era Viking, isso não significa que as peças tenham sido enterradas por vikings. O termo “Era Viking” é usado por historiadores e arqueólogos para identificar um período da história. Tradicionalmente, ele é situado entre o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, em 793, e a derrota de um exército viking na Batalha de Stamford Bridge, na Inglaterra, em 1066.

No caso da Finlândia, porém, o uso desse nome serve para identificar o período histórico e não significa que a região fizesse parte do mundo viking da mesma maneira que os territórios que hoje correspondem à Suécia, Noruega e Dinamarca.

Tikkala explicou ao Live Science que não existem fontes que indiquem que a Finlândia fosse “viking” da mesma forma que essas regiões escandinavas.